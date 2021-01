Utryg Nikolaj Jacobsen: - Den mest absurde slutrunde

Først var der coronaen, og så kom diarreen. Det danske landshold har været ramt af begge dele, og det er synd at sige, at landstræner Nikolaj Jacobsen er tryg ved situationen i Kairo.

Han måtte aflyse søndagens træning, og han kan næppe stille stærkeste hold til aftenens kamp mod Kroatien, fordi mange spillere de sidste par døgn har brugt tiden på hyppige toiletbesøg. Han er også selv ret hårdt mærket.

Foruden det danske hold er en række andre nationer også ramt at det, der populært kaldes The Cairo Quickstep.

- Det her VM er den mest absurde slutrunde, jeg har været til. Lad mig bare være ærlig og sige, at jeg aldrig håber, jeg kommer til at opleve det igen.

- Et er selvfølgelig, at vi løber og spiller på banen uden tilskuere, men også alt det udenom, altså…, siger Nikolaj Jacobsen og tager en dyb indånding.

- Jeg skal ikke kritisere egypterne, for de gør, hvad de kan, men boblerne er alt for store. Det er virkelig svært at organisere et VM her med så mange hold.

Du er ikke blevet mere tryg i løbet af turneringen?

- Nej, jeg synes stadigvæk ikke, reglerne bliver overholdt. Hverken ved buffeterne eller i elevatorerne eller andre steder. Jeg ser masser af officials og spillere fra andre lande, der render rundt uden mundbind, og som stadigvæk mener, det er helt ok at gå ind i elevatorerne uden mundbind.

Nikolaj Jacobsen mener boblerne ved VM er for store, og det gør ham utryg. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

- Så nej. Jeg er langt fra tryg ved at være her, og derfor opholder vi os også stort set kun på femte sal.

Tænker du, at corona stadig kan lægge det her VM ned?

- Det tror jeg ikke, men jeg er utryg. De mennesker, der arbejder i vores buffet, stikker fingrene ned i maden hele tiden.

Uden handsker på?

- Nej, med handsker, men dem tager de ikke af eller skifter, når de har været ovre og røre ved noget andet. Så de har fået mange skæld ud af Henrik Kronborg, (landsholdets assistenttræner, red.)

Når du nu er utryg ved den her boble, hvad tænker du så om OL til sommer i Tokyo med deltagere fra mere end 200 lande?

- Nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad de gør i Japan, og hvordan det ser ud med vaccinationer. Men efter at have oplevet det her kan jeg lige nu ikke se, hvordan det skulle kunne lykkes. For jeg tænker, der til et OL kommer langt flere atleter end her.

- Men situationen kan ændre sig, hvis alle atleter får en vaccination, eller hvis man kun kan få lov til at stille op, hvis man er vaccineret. Det kan måske være det, der gør, at det kan lade sig gøre. Men efter det jeg har set her, har jeg svært ved at tro på det.

- Jeg har aldrig været til et OL før, men jeg hører om spisesale med plads til 5000 mennesker, og det vil ikke kunne lade sig gøre med den situation, vi er i nu.

Men den utryghed, du giver udtryk for her i Kairo, virker ikke til at have influeret på jeres spil?

- Det har jeg også nævnt. Spillerne fortjener stor ros for den koncentration og det engagement, der bliver lagt for dagen. Det er noget, vi har snakket om. Det manglede vi i 2020 ved EM i Sverige. Der manglede vi det der med at spille mere som hold. Det er vi lykkes med rigtig godt her.

- Vi har mange med, som kun har været til en eller to slutrunder før, så jeg synes vi har leveret på et rigtigt højt niveau. Men så bliver det spændende, når vi står i en kvartfinale, og tingene spidser til, om vi med det her unge hold har dygtighed og kølighed i de afgørende situationer til at stå distancen, siger Nikolaj Jacobsen.

