Uventet dansk helt: Dybt overrasket

Nikolaj Øris prøvede det for to år siden. Nu gør han det igen, og han bliver vist aldrig træt af at løfte en VM-pokal.

Hvordan er det at blive verdensmester anden gang?

- Åh, det er sgu en fed følelse, det må jeg sige. Det var en tough kamp igen, men hold kæft, hvor er det fedt, når man står her og har vundet hele pisset.

Du fik selv en overraskende stor rolle!

- Jeg var sgu lige så overrasket over, at jeg pludselig skulle kastes for løverne. Det var selvfølgelig en uheldig baggrund, at Lasse Svan blev skadet, men nogle gange er det fedt, at det bare skifter på sekunder, og så er man pludselig en del af det igen. Men jeg kunne også havde sidde derude i 60 minutter og været lige så glad, for en guldmedalje er noget, man vinder som hold.

- Vi har præsteret på skift gennem turneringen, og det er der ikke mange hold, der kan prale af, siger Nikolaj Øris.

- Jeg nåede knap nok at tænke. På få sekunder går du fra at sidde med overtrækstrøjen ude på bænken, og pludselig er du i aktion i en VM-finale. Man må jo bare prøve at gøre sit bedste, nogle gange går det bedre end andre, og i dag synes jeg sgu, jeg slap meget godt fra det.

