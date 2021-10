Uventet øretæve

Håndboldherrerne fra Bjerringbro-Silkeborg indkasserede lørdag et uventet nederlag i landets bedste række.

På udebane måtte René Toft Hansen og holdkammeraterne se sig besejret med 28-35 af Lemvig-Thyborøn.

Det begyndte ellers lovende for de midtjyske favoritter, der efter et kvarter havde bragt sig foran med 10-6, men henimod pausen smuldrede tingene for Bjerringbro-Silkeborg.

Lemvig-Thyborøn fra bunden af tabellen kunne således gå til pause med en føring på 17-14.

I de sidste 30 minutter lykkedes det løbende at udbygge målforskellen, så det endte med en syvmålssejr til hjemmeholdet.

Det var Lemvig-Thyborøns blot anden sejr i denne sæson, og resultatet sender vestjyderne op på en niendeplads i tabellen med seks point for otte kampe.

Bjerringbro-Silkeborg har 11 point for ni kampe på ligaens tredjeplads.

Tidligere på lørdagen vandt Aalborg med 36-27 over Skive. Aalborgenserne har 14 point efter syv kampe. Nordjyderne deler førstepladsen med GOG, der senere lørdag møder Sønderjyske.