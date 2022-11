Våd EM-sølvfest: - Svært at fejre

Man siger, at morgenstund har guld i mund.

Det er måske rigtigt, hvis man er fra Norge, hvor håndboldkvinderne kan lade sig fejre som nyslåede europamestre.

Men for de danske sølvvindere var mandag i den grad dagen derpå, efter at Sandra Toft og co. søndag aften havde smidt det, der lignede en vidunderlig dansk EM-triumf, da guldet gled ud af de harpiksklistrede fingre i en grum finaleafslutning, som sluttede med norsk sejr på 27-25.

Michala Møller og Sarah Iversen sammenligner sølvmedaljer med et familiemedlem fra de yngste generationer. Foto: Emil Agerskov

Derfor var det også en flok danske håndboldkvinder med meget blandede følelser, der mandag eftermiddag blev modtaget i Københavns Lufthavn.

- Jeg er mest stolt, men det gør også ondt, lød det fra en meget træt Sandra Toft, der ligesom resten af holdet havde været oppe allerede klokken fire mandag morgen for at begynde hjemrejsen.

Annonce:

Inden vækkeuret bimlede, var der dog blevet tid til at fejre sølvmedaljerne. Men selvom der kom lidt alkohol på bordet, var det en af den slags fester, hvor tårer og smil fyldte lige meget.

- Vi fik hygget os, men det var lidt skiftende. Så var man ked af det, og så var man i godt humør. Sølv er svært at fejre, men det skulle vi. Det er en stor bedrift. Det er vores bedste resultat i mange år, og vi var så tæt på at få guldet, konstaterede målvogteren.

Artiklen fortsætter under billedet...

Landstræner Jesper Jensen kom hjem med EM-sølv. Foto: Emil Agerskov

Nu får EM-spillerne en kort pause til at puste ud, inden der fløjtes op til kamp igen. Den næste store opgave er VM næste vinter, hvor Danmark får hjemmebane i Herning.

Her håber Mie Højlund, at holdet kan fortsætte den positive udvikling og endelig indtage medaljepodiets øverste trin.

Annonce:

- Jeg synes, at vi som hold er blevet ved med at udvikle os år efter år. Der er jo ikke nogen større motivation end en slutrunde på hjemmebane, hvor vi forhåbentlig kommer til at spille for en masse larmende tilskuere. Uden at sige for meget, er det det, vi drømmer om.

Artiklen fortsætter under billedet...

Venner, familie og fans modtog landsholdet i Kastrup. Foto: Emil Agerskov

Men før Mie Højlund begynder at tænke på håndbold igen, skal EM-dramaet lige ud af systemet.

-Jeg glæder mig til at komme hjem og slappe af med min kæreste og min hund, og få håndbold helt ud af hovedet, inden vi skal i gang igen, lød afskedsalutten fra EM-profilen.