Værst tænkelige nyhed: Færdig før det er begyndt

Helena Elver måtte udgå under opvarmningen før kampen mod Norge onsdag. Undersøgelser viser, at korsbåndet er beskadiget

Den 22–årige bagspiller Helena Elver misser håndbold–EM for Danmark med en korsbåndsskade, som hun pådrog sig under opvarmningen før onsdagens testkamp mod Norge.

Det oplyser hendes klub, Odense Håndbold, i en pressemeddelelse. Også DHF bekræfter nyheden på Twitter.

- Scanningen torsdag morgen viser desværre, at der er tale om en korsbåndsskade. Vi ønsker Helena rigtig god bedring, lyder det fra håndboldforbundet.

Skaden opstod som nævnt under opvarmningen til testkampen mod Norge i går. Ekstra Bladets reporter beskrev efterfølgende, hvordan hun forlod banen i tårer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Helena Elver skal opereres for sin knæskade og er ude af EM på hjemmebane. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Odense Håndbold meddeler samtidig, at sæsonen er slut for Helena Elver, der skal opereres for sin skade.

- Vi føler med Helena Elver, som stod foran et EM på hjemmebane, og så sker den værst tænkelige skade for en håndboldspiller. Vi vil gøre alt som klub for, at Helena Elver kommer endnu stærkere tilbage, lyder det fra administrerende direktør Lars Peter Hermansen.

Helena Elver stod ellers foran sin slutrundedebut for Danmark, men i stedet er Viborg HK's Laura Damgaard indkaldt til den danske trup.

Danmark indleder EM på hjemmebane mod Slovenien 4. december i Herning, inden Montenegro og Frankrig venter henholdsvis 6. og 8. december.

Du kan læse om kampen mod Norge nedenfor

Katastrofale fejl kostede mod EM-favoritterne

Kevin har fremtiden på plads