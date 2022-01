Værter får kunstigt EM-åndedræt med hårdt tilkæmpet sejr

De 20.000 tilskuere i hallen kunne bryde ud i vild jubel, da Ungarns Dominik Máthé med få sekunder igen hamrede bolden ind bag Portugals målvogter til 31-30.

Efter det højst overraskende åbningsnederlag til Holland betyder sejren, at værterne fra Ungarn holder sig pænt inde i varmen i kampen om avancement fra EM-gruppen.

Med et nederlag kunne værtsnationen have været ude senere søndag efter Islands kamp mod Holland.

Island og Holland har begge point inden mødet. Ungarn har også to point nu, mens Portugal kan ryge endegyldigt ud afhængigt af resultatet mellem Island og Holland.

Portugiserne kom ellers på 3-0, inden værtsnation kom i gang i en ujævn kamp.

Holdene imponerede ikke spillemæssigt, men da ingen af de to målvogtere gjorde det store væsen af sig, blev der scoret pænt med mål i første halvleg.

Ungarn nåede at komme foran 11-8, men efter 30 jævnbyrdige minutter kunne Portugal gå til pause med en smal føring på 15-14.

Et målmandsskift i pausen gav ungarerne lidt medvind. Márton Székely havde mere tur i den på stregen end Roland Mikler, og det gav værterne et lille overtag.

Offensivt begyndte Mate Lekai at røre på sig. Han drev angrebsspillet frem og var kraftigt medvirkende til, at Ungarn efter 42 minutter kom foran med to mål.

Herefter bølgede kampen lidt frem og tilbage. Primært drevet af fejl og dårlige beslutninger på skift hos de to mandskaber.

Med ti minutter igen kom Ungarn for anden gang i kampen foran med tre mål, men bundniveau var en by i Rusland for begge hold.

Ved 28-28 var Portugal igen på omgangshøjde, og det hele balancerede på en knivsæg.

Med godt ti sekunder igen udlignede Portugal, selv om man var i undertal. Ungarn tog timeout, og på et hurtigt sidste angreb blev Dominik Máthé sat op til matchvinderrollen.