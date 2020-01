Van der Vaarts smarte trick: Bestikker hende med bland selv-slik

Han er færdig som professionel fodboldspiller efter tvivlsomme ophold i FC Midtjylland og Esbjerg, men Rafael van der Vaart begejstrer stadig i det jyske.

Den tidligere topspiller med klubber som Real Madrid og Tottenham på CV'et bidrager således løbende til at holde på en af kæresten Estevana Polmans holdkammerater i Team Esbjerg.

Og det foregår ganske enkelt ved hjælp af bland selv-slik til udebaneturene, skriver Jydske Vestkysten.

Ifølge avisen køber Rafael van der Vaart for 100 kroner blandet slik til norske Marit Frafjord, hver gang holdet spiller på udebane.

34-årige Marit Frafjord forlængede sin kontrakt i november, og noget kunne tyde på, at bonusaftalen om en ordentlig sæk bland selv guf har været med til at overbevise nordmanden om at fortsætte i det vestjyske. Det bekræfter en grinende Estavana Polman over for avisen.

- I sådan en situation gælder alle tricks. Vi ville så gerne beholde hende, så derfor aftalte vi, at 'Raf' måtte på banen.

- Nogle gange er han tæt på at glemme det, men så skynder han sig ned i byen og får det købt. Der er ingen vej udenom, siger Estavana Polman ifølge Jydske Vestkysten.

Marit Frafjord får bland selv slik af Rafael van der Vaart. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ifølge Marit Frafjord havde Rafael van der Vaart 'blot' købt for 91 kroner til lørdagens kamp mod Kristiansand i Champions League, men det forhindrede ikke esbjergenserne i at vinde 35-31.

Rafael van der Vaart kom til FC Midtjylland og dansk fodbold i 2016, inden han skiftede til Esbjerg i august 2018. Få måneder senere stoppede han karrieren, men siden da har han optrådt sporadisk for Esbjergs Serie 4-hold.

Rafael van der Vaart i aktion for Esbjergs Serie 4-hold. Foto: Christer Holte

