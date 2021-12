Vantro efter ny farce: - Det er en skandale

21 tekniske fejl på 30 minutter.

Det var de kolde facts for Puerto Ricos spillere efter første halvleg mod Norge torsdag aften, hvor mellemamerikanerne fik en ordentlig røvfuld på 7-43 i VM's mellemrunde.

Allerede i pausen havde den tidligere topmålmand Ole Erevik fået nok. Han er ekspert på norsk TV3 og brugte sin taletid på at kalde kampen for en skandale.

- Helt seriøst, det er noget af det dårligste, jeg har set i håndbold på topniveau. De kan ikke kaste eller gribe. Jeg fatter ikke, hvordan nogen kan sige, at det gavner håndbolden. Det er en skandale for håndboldsporten, lød det fra Ole Erevik ifølge VG.

Ole Erevik i selskab med sin danske kollega Joachim Boldsen under en tidligere slutrunde. Foto: Vidar Ruud/Ritzau Scanpix

Det er da heller ikke første gang, Puerto Rico får stryg. I åbningskampen tabte de 15-55 til Holland, inden Sverige slog dem 48-10. Men på grund af en sejr over Usbekistan i sidste gruppekamp, fik de en billet til mellemrunden, hvor der ved dette VM er hele 24 hold med - ud af de 32 startende hold.

Norges landstræner Thorir Hergeirsson var noget mere diplomatisk da han blev forelagt kritikken fra Ole Erevik efter kampen.

– Ja, ja. Han er jo journalist. Det er let at tage sådan nogle ord i brug, lød det fra Thorir Hergeirsson.

– Der findes mange gode argumenter for, at de hold, som taber stort, ikke bør være her. Men forudsat, at VM blir vist på TV i de svagere nationer, så tror jeg, det er godt, at de ser, hvor niveauet ligger. Jeg tror ikke, disse hold bliver særlig meget bedre at at møde hinanden. Det skaber ingen udvikling, siger han.

Kampens spiller mod Puerto Rico Sanna Solberg-Isaksen var imidlertid ikke helt enig med sin træner. Hun mente, at 'skandalekampen' kunne være undgået, hvis man havde indført en B-turnering for de tredjebedste lande fra det indledende gruppespil.

Aftonbladets håndboldreporter Johan Flinck meldte sig efter kampen i koret og kaldte kampen for en parodi.

Puerto Rico mangler stadig at møde Rumænien og Kazakhstan i mellemrunden.