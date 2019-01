Vanvids-præstation! Mikkel er jo - Mikkel!

HERNING (Ekstra Bladet): Hansen, Lauge & Landin.

Printet i messing kunne det lyde som et advokatfirma med speciale i skødeskrivning og konkursboer, men bøjet i neon dufter det mere af succes på håndboldbanen og en trio, der om otte dage skal indgraveres i guld!

Den gyldne trio udgjorde sammen med Henrik Møllgaard og Simon Hald – specialister i nedbrydning og pilotering – en akse, der bliver rost til skyerne af selv nordmænd.

Det kan aldrig gå helt galt, når Niklas Landin (45 pct.) topper keeper-paraden og desuden har pareret fem af 11 straffekast, Jannick Green (35 pct.) er nummer 12 og duoen samlet har præsteret bedst af alle (41 pct.).

Det er også fjong, at Mikkel Hansen topper scorelisten med forrygende 35 fuldtræffere og en succesrate på 74 pct., at Lauge har plaffet 25 ind (89 pct.) og de to tilsammen står bag 25 assists hidtil i VM.

Power for alle pengene. Mikkel Hansen jubler igennem efter en af sine 14 scoringer. Han manglede blot én i at tangere Nikolaj Jacobsens scoringsrekord fra 1998. Foto: Jens Dresling

Men én funklede mere end alle andre mod Norge!

- Mikkel er jo Mikkel! Det kulminerer vel med en vanvids-præstation torsdag, og vi ser ham da alle sammen gerne på det niveau resten af turneringen, siger Rasmus Lauge.

- Det er den bedste kamp, han har spillet på landsholdet under mig, siger Nikolaj Jacobsen.

- Han har mange gode kampe, men den mod Norge var ekstraordinær. Det skal han også gøre, når vi skal op mod de bedste hold i verden. Så har vi brug for, at en af verdens bedste spillere præsterer.

Niklas Landin kobler sig på:

- Vi ved godt, at Mikkel brænder for de store kampe. Vi vidste godt, at det ville komme, og at det var spørgsmål om tid. At han så gør det i så vigtig en kamp, viser meget godt, hvem Mikkel er.

- Vi har langt hen ad vejen spillet godt. Det var en fed kamp. De første 45 minutter leverer vi jo på et næsten uhørt højt niveau. Vi viste den klasse, vi har, siger Rasmus Lauge om den forrygende torsdag i Boxen.

Rasmus Lauge for fuld udblæsning i Boxen. Foto: Jens Dresling

Er du selv lidt overrasket?

- Det er jo det niveau, vi gerne vil spille på. Vi ved, vi har spillerne og midlerne til det, og når det går så godt, er det bare et flow, det kører som i en rus. Det er utroligt fedt. Der skal arbejdes hårdt, men når vi gør det, kan vi blæse et hold, der kalder sig guldfavoritter, af banen.

For to år siden blev Danmark i Albertville sensationelt sendt ud af VM’s ottendedelsfinale af netop Ungarn, som også vandt den sidste testmatch inden slutrunden mod et uoplagt dansk hold.

- Jeg var ikke med i Frankrig, men sad og så den på tv hjemme. Jeg havde faktisk en skør forudanelse af, at det kunne gå galt – det kan det bare nogle gange, når man er kæmpe favorit. Den har vi ikke tænkt os at gentage lørdag aften, forsikrer Rasmus Lauge.

Den 27-årige strateg er storspillende og har været skadesfri siden sin sidste korsbåndsskade i 2016. Han skifter pudsigt nok til Ungarn og Veszprem næste sæson.

- Fordi jeg gerne vil holde længere og spille på landsholdet mange år endnu, og jeg vil gerne se min familie lidt mere, end jeg gør, siger manden, der som de andre i truppen trækker i rødt og hvidt som en hjertesag.

- På landsholdet bliver vi holdt op på det på en helt anden måde. Af Danmark! Du så ikke mange af os med benhårde programmer og familier sige ja til at stille op, hvis det ikke var en kæmpe ære og vanvittigt sjovt.

- Det er i klubberne, vi tjener vores penge og der, vi er forpligtet. Ingen er forpligtet til at spille for landsholdet. Men vi elsker at være her!

