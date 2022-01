Vanvittig bedrift: Alle taler om det

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Det kan være svært at følge med. Men det er endnu vanskeligere at lade være.

Emil Jakobsens effektivitet på landsholdet er blevet et stort samtaleemne ved dette EM, hvor Flensburg-fløjen fortsat er synonym for sikkerheden selv.

Stimen af succesfulde scoringsforsøg på stribe er svær at komme uden om, og den 23-årige landsholdsspiller undlader da heller ikke selv at kigge i regnskabet.

- Jeg tror, at jeg er oppe på 31. I hvert fald ud fra, hvad jeg kan læse rundt omkring, konstaterer Jakobsen.

Emil Jakobsen har masser at smile af for tiden. Han er usvigelig sikker foran kassen og er oppe på 31 scoringer på sine seneste 31 forsøg. Foto: Lars Poulsen

Den store scene

Han bobler af overskud og har helt ret. Men det er også svært at finde hår i suppen, når der er mellemrunde på menuen, og serveringen hidtil har været af ypperste karat.

- Jeg har været heldig ved at få nogle gode chancer, som har gjort det væsentlig nemmere for mig at score. Så har der selvfølgelig også været et par skud fra spids vinkel indimellem, som også er gået ind. Men jeg tror bare, at jeg har fundet et flow, en selvtillid og en tro på tingene. Lige nu lykkes det hele, siger landsholdsstjernen.

Ekstra Bladet møder Jakobsen i den enorme MVM Dome, som kan huse over 20.000 tilskuere og lægger gulv til resten af Danmarks kampe ved EM.

Før onsdagens træning var der gabende tomt på tribunerne, men stilheden fik på en eller anden måde det voldsomme byggeri til fremstå endnu mere iøjnefaldende.

Du finder ikke en større håndboldkatedral i Europa, og set i det lys passer omgivelserne meget godt til niveauet, Jakobsen har kæmpet sig op på.

Har du først sagt Emil, har du også sagt stabil: Seneste mislykkede forsøg på landsholdet fandt sted i OL-kampen mod Sverige for 171(!) dage siden …

En knyttet næve og en kanon selvtillid. Emil Jakobsen er i forrygende form. Foto: Lars Poulsen

Et vildt år

Ligesom det var tilfældet for holdkammeraten fra GOG-tiden, Mathias Gidsel, accelererede det hele under sidste års verdensmesterskab i Egypten.

Her indledte Jakobsen slutrunden i corona-isolation, men da fløjen først blev sluppet fri, var han ustoppelig. Fynboen satte rekord ved at nette 12 gange i sin VM-debut, og i den følgende kamp mod Kroatien blev kometen fra Kerteminde ligeledes dansk topscorer.

Siden VM-titlen fulgte OL-sølv i Tokyo, og nu optræder Jakobsen som hr. 100 procent ved EM i Ungarn.

- Det har været lidt vildt og eksplosivt. Det er gået virkelig stærkt. Jeg kan jo tage min makker (Mathias Gidsel, red.) med i det. Vi blev begge udtaget til VM, og derfra er det jo gået stærkt. Det er jo det, jeg har kæmpet for, og det er fedt, at det er lykkedes.

Emil Jakobsen har bidt sig solidt fast på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

- Kan du følge med i det hele?

- Det synes jeg. Nogle gange skal man måske lige stoppe op og tænke over, hvad det egentlig er, man befinder sig i. Men jeg nyder det jo bare helt vildt, fortæller Jakobsen.

På den led har det hårde arbejde båret frugt. Håndboldtilværelsen kører på skinner for manden, der er lige så målrettet, som han er målfarlig.

- I et tidligere interview har du sagt, at det er karriere før kærlighed. Er det stadig sådan?

- Det er svært at sige. Jeg er jo ung, og jeg er single, så lige nu er det karrieren, som er i fokus. Men forhåbentlig kommer der noget familie langt ude i fremtiden. Det kan jeg ikke tage stilling til her, men lige nu er det i hvert fald 100 procent sporten, der kører derudad.

