Vanvittig stime: - Aldrig hørt om noget lignende

En håndboldkamp kan ændre sig ethvert øjeblik.

Den kan ligge lige på vippen med kort tid igen, hvorefter det ene hold kan vinde med flere mål. Eller et hold kan føre stort og så tabe eller spille uafgjort.

Med de mange mål er det også sjældnere, at en håndboldkamp ender uafgjort end eksempelvis en kamp i fodbold eller ishockey.

Ikke desto mindre er det, hvad Jyllandsserie-holdet Aabybro HK har formået seks kampe i træk. I hele 2020 har de kun spillet uafgjort.

- Det er fuldstændig vanvittigt, det der er sket. Det har jeg godt nok aldrig nogensinde prøvet før. Vi har kontaktet Jydsk Håndbold Forbund, som styrer det heroppe i Nordjylland. De havde heller aldrig hørt om det før. Sandsynligheden er jo vanvittigt lille, siger Aabybros cheftræner, Steen Schmidt, til Ekstra Bladet.

- Det er jo ikke bare seks uafgjorte. Det er seks i træk. Jeg har aldrig hørt om noget lignende. Vi sidder virkelig og griner af det. Først er man selvfølgelig træt af, at man har spillet uafgjort. Så sidder vi lige lidt og kigger på hinanden, og så begynder vi at grine.

Brænder med otte sekunder igen

I den seneste kamp mod Fjerritslev IF førte Aabybro 27-25 med to minutter igen. Aabybro løber op og brænder, inden Fjerritslev scorer. Foran med én har Aabybro bolden med 15 sekunder igen.

- Vi spiller den lidt rundt, hvor vi var bange for at tabe den. Så er en helt fri for mål, så skal han jo køre på den.

- Han skal jo bare score, så brænder han, og den rammer bagnettet og ryger lige tilbage i målmandens hænder, så han kan kaste den op. Så løber de op og svinger en venstre arm af sted af en anden verden og scorer med ét sekund igen.

Hvor lang tid er der igen, da I brænder?

- Der er nok otte sekunder igen, da han hænger ind over stregen. Det er vanvittigt ærgerligt, altså. Du står jo der med billetterne til Coldplay, og så kommer Thomas Helmig i stedet for...

- Der var også rigtig mange tilskuere deroppe, og folk sad jo bare med åben mund og polypper, da kampen var færdig. Jeg tror også, at der kommer lidt mere omkring de næste kampe. Det kan jo ikke undgås. Alle snakker om det.

I tre af de seks uafgjorte kampe er det Aabybro, der har scoret til allersidst og hentet det ene point hjem. I det ene opgør var de bagud med fem mål med fire minutter igen. I de tre resterende kampe er der blevet scoret mod dem i de sidste sekunder.

Syvende uafgjort i træk?

På søndag skal Aabybro i kamp igen. Denne gang venter Taars/Ugilt IF på udebane. Dem spillede de 23-23 mod i årets første kamp.

- Jeg frygter på søndag. Det lugter jo langt væk af uafgjort.

- Vi er simpelthen nødt til at tage derop og vinde. Nu må det sgu være vores tur. Tænk sig hvis vi havde vundet alle sammen, så havde vi jo ligget suverænt nummer et.

- Jeg ville da hellere undgå at sidde og snakke med dig, og at vi så i stedet havde vundet alle kampene. Men når nu det skal være, så er det faktisk pissesjovt.

Odds 4,5 mio.

Det er ikke muligt at oddse på kampe i Jyllandsserien, men hvis man kunne, og man også tror, at Aabybro spiller uafgjort for syvende kamp i træk, så ville der være odds 4.500.000 at hente os Danske Spil, hvis man havde spillet på de syv uafgjorte kampe inden første kamp.

Det skriver lokalmediet Vores Jammerbugt.

- Ifølge vores oddssættere er der generelt omkring 11 procents sandsynlighed for, at en håndboldkamp ender uafgjort.

- Omsat til odds vil et uafgjort resultat generelt give cirka odds 9,00, hvis det er en lige kamp. Hvis man vurderer, at kampen vil være ulige, vil oddset på uafgjort selvfølgelig blive sat højere, siger Thomas Bille Winkel, pressechef hos Danske Spil, til Vores Jammerbugt.

