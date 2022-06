Vanvittige scener: Nu er det helt åbent

GOG så ud til at være godt på vej mod en sejr i den første DM-finale i Herre Håndbold Ligaen mod Aalborg Håndbold.

Fynboerne førte på hjemmebane med fem mål i anden halvleg, men gik så mere eller mindre i stå. Efter en højdramatisk afslutning endte det 25-25. Aalborgs fløjspiller Jonas Samuelsson udlignede i sidste sekund.

Dermed er finaleserien helt åben, inden de to hold mødes igen i Aalborg søndag. En eventuel vinder af den kamp kan kalde sig dansk mester.

Ender den anden DM-finale også uafgjort, skal mesterskabet afgøres i en tredje finale i Gudme.

GOG jagter sit første sæt guldmedaljer siden 2007, mens Aalborg går efter det fjerde mesterskab i træk.

De forsvarende mestre lagde hurtigt lidt en dæmper på det entusiastiske publikum i Gudme Hallerne ved at komme foran 2-0 inden for det første minut. Men GOG kom derefter hurtigt i gang, og ved 4-3 var fynboerne foran for første gang.

De to hold fulgtes ad med kun et enkelt mål til forskel, indtil Mathias Gidsel med to hurtige scoringer sendte GOG i front med tre ved 13-10 cirka fem minutter før pausen.

Artiklen fortsætter under billederne..

Der var godt gang i den på lægterne. Foto: TIM K. JENSEN/Ritzau Scanpix

Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

De første 30 minutter endte med en føring til GOG på 14-11, og så havde Aalborg lidt at tænke over i omklædningsrummet.

Fra anden halvlegs start var GOG fortsat i kontrol. Aalborg fik reduceret til 16-18, men så svarede hjemmeholdet igen med tre mål i træk, så det blev 21-16.

Men så gik der gummiarm i den for GOG, og Aalborg fik nyt håb. Fynboerne havde pludselig meget svært ved at score, og der blev reduceret til 22-20.

Det blev også 23-22. Aalborg lugtede blod, og stemningen i hallen blev anspændt.

Simon Pytlick fik fyret op under kedlerne på lægterne igen, da han scorede til 25-22 med små fire minutter igen. GOG kunne dog ikke ryste Aalborg af sig.

Benjamin Jakobsen reducerede til 24-25 med små to minutter tilbage. Efter et langt GOG-angreb, der bød på adskillige frikast, men som endte uden mål, fik Aalborg bolden igen med 20 sekunder igen med mulighed for at udligne.

Aalborg-træner Stefan Madsen tog en timeout for at sætte angrebet op. Til allersidst endte bolden ved Jonas Samuelsson, og den svenske fløjspiller sørgede for ekstatisk nordjysk jubel, da han som tiden løb ud fik udlignet.

Tidligere onsdag aften vandt Bjerringbro-Silkeborg (BSH) den første kamp om bronzemedaljer mod Skjern Håndbold. BSH vandt 30-28 efter ellers at have været bagud med fire mål undervejs i anden halvleg.

Skjern er derfor nu tvunget til at vinde, når de to hold mødes igen lørdag.