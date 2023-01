Vanvittige scener: Smidt ud for at bide modstander

Bizarre scener udspillede sig torsdag eftermiddag i opgøret mellem Bahrain og USA ved VM i håndbold.

Her blev amerikanske Paul Skorupa smidt ud af kampen med et blåt kort som afskedsgave med cirka 20 minutter igen.

Forinden havde kampens dommere gennemset en video, hvor Skorupa tilsyneladende bed Husain Al-Sayyad fra modstanderholdet.

Det var i hvert fald, hvad Al-Sayyad ivrigt forsøgte at gøre dommerne opmærksomme på efter en duel mellem de to ved kanten af feltet.

Al-Sayyad pegede på mærker, der ifølge ham stammede fra et bid, og den beskyldning gentager han efter kampen over for DR Sporten.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete. Vi er kommet her for at spille håndbold, og så tror jeg, at han forsøgte at bide mig i armen. Jeg tror, han forsøgte at gøre mig nervøs, men den går altså ikke, siger han.

Men det var én stor misforståelse, plæderer USA's Paul Skorupa for. Han mener slet ikke, han skulle være blevet smidt ud.

- Det var en komplet fejldom. Jeg forsvarede mig med mit hoved, men jeg ville da aldrig bide ham. Du kan se, at han er lidt rød på armen, men det er nok bare mit hoved, der har lavet det aftryk, siger Skorupa til DR Sporten.

VM-kampen endte med en sejr på 32-27 til Bahrain.

Holdet fra Mellemøsten tabte i det indledende gruppespil til Danmark og har i mellemrunden fire point for tre kampe.

USA er parkeret i bunden og har på sidstepladsen ingen point efter tre kampe mod modstandere, der er placeret i samme gruppe i mellemrunden.

Skorupa kan efter udvisningen misse lørdagens kamp mod Danmark. Et blåt kort betyder, at der automatisk åbnes en disciplinærsag.