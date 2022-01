Vanvittigt comeback: Kan ramme Danmark

Et drama udspillede sig tirsdag aften i Bratislava.

I en afgørende kamp om en plads i semifinalen ved EM i herrehåndbold var Norge var foran stort set hele vejen, men Sverige diskede op med et stort comeback og vandt 24-23.

Valter Chrintz scorede det afgørende mål på straffekast til allersidst. Svenskerne vandt de sidste syv minutter med 6-1, og Norge endte dermed helt ude i EM-mørket.

Sverige tager andenpladsen i sin mellemrundegruppe, hvor Spanien ender øverst.

Det betyder, at hvis Danmark slår Frankrig eller spiller uafgjort onsdag, får Nikolaj Jacobsens tropper svensk modstand i semifinalen. Hvis Frankrig vinder opgøret, skal Danmark møde Spanien.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Jan Jensen ser frem mod Danmarks kamp mod Frankrig

Det blev hurtigt tydeligt, at Norge ville tage teten i første halvleg af tirsdagens opgør. Godt nok havde svenskerne kortvarigt en føring i begyndelsen af kampen, men Norge satte sig på begivenhederne.

Harald Reinkind græmmer sig. Foto: Ritzau Scanpix

Hos Sverige blev rigtig meget af ansvaret lagt på skuldrene af Jim Gottfridsson. Den slags kan den erfarne playmaker godt kapere, men holdkammeraterne lavede ganske enkelt for mange fejl.

I første halvlegs sidste halvdel gav det udslag i flere redninger fra Norges målmand Kristian Sæverås og en øget norsk føring. Ved pausefløjt var Norge foran 14-9.

I anden halvlegs indledning begyndte Norge at misbruge store chancer, så Sverige halede en smule ind og var med 13 minutter igen bagud med én.

Sander Sagosen diskede derefter op med stærkt assistspil, og så voksede Norges forspring igen, men det varede ikke ved.

Med to et halvt minut igen scorede Sverige til 23-23, og da Sander Sagosen misbrugte en mulighed med et minut tilbage, kunne Sverige pludselig snuppe semifinalebilletten.

Svenskerne fremprovokerede et straffekast, og med 19 sekunder igen scorede Valter Chrintz. Norge kunne ikke svare igen, og så brød svenskerne ud i jubel.

Nikolaj parerer med arme og ben

Kan møde Danmark i semifinalen