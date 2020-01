Vanvittigt EM-drama!

Kroatien er klar til søndagens EM-finale i herrehåndbold i Stockholm efter et regulært drama, som to gange måtte i forlænget spilletid for at finde en vinder.

Efter 80 minutters håndbold i et brag af en jævnbyrdig semifinale vandt kroaterne med 29-28.

Dermed skal Kroatien spille om guldmedaljerne i turneringen, der i år før første gang har haft 24 deltagende nationer.

Senere fredag bliver modstanderen fundet, når de regerende mestre fra Spanien møder Slovenien.

Norge skal i stedet spille bronzekamp og må stadig sande, at det aldrig er blevet til en EM-finale eller en af de tre store titler i herrehåndbold.

Det sørgede Zeljko Musa for med sin afgørende scoring, blot fire sekunder før den anden forlængede spilletid var forbi.

En bitter pille at sluge for Norge og profilen Sander Sagosen, der med ti mål i semifinalen igen understregede sin vigtighed for det norske landshold.

Kroatien kan modsat stadig drømme om sin første EM-guldtriumf i denne omgang, efter at kroaterne tidligere har tabt to EM-finaler.

Kampen var jævnbyrdig i samtlige 80 minutter, og det var ventet, at nordmændene i angrebet ville blive mødt af en offensiv 5-1-formation, hvor Domagoj Duvnjak lå fremme.

Kroatien kom på på 9-6 og 11-9, og Kroatien-keeper Marin Sego fortsatte med godt spil i målet.

I den anden ende voldte kroaternes indspil til stregspiller Marino Maric nordmændene problemer, og Maric sluttede første halvleg af med at øge til pauseføring på 12-10.

Skjerns Eivind Tangen udlignede til 15-15 i anden halvleg, og der var lagt op til tæt løb.

Duvnjak øgede til 19-17, før Sagosen udlignede til 19-19, og med ti minutter igen var det lige med 20-20.

Slutfasen blev ligeså tæt, og Norge udlignede til 23-23 med 20 sekunder igen, men kroaterne fik intet ud af det sidste angreb, og så skulle der forlænget spilletid til.

De første fem stressende minutter sluttede med 24-24. Sagosen bombede Norge på 25-25, og Kristian Bjørnsen bragte Norge foran med to minutter igen.

I en afslutning helt flosset af nerver udlignede Duvnjak i sidste sekund på et straffekast og yderligere forlænget spilletid skulle til.

Zlatko Horvat gjorde det til 28-27 med et halvt minut igen af første halvleg i endnu en forlængelse, men Bjørnsen udlignede.

