Vanvittigt sekunddrama afgør nedrykning

Der var en masse på spil og drama for alle pengene, da samtlige hold i herrernes håndboldliga søndag var i kamp i sidste spillerunde.

Konklusionen er, at TMS Ringsted blev sorteper og må en tur ned i 1. division i den kommende sæson, mens Lemvig-Thyborøn klarede overlevelse og tager endnu en runde i det fine selskab.

Det skete, efter at Lemvig-Thyborøn scorede i sidste sekund i sin kamp mod KIF Kolding og sikrede uafgjort 31-31. Det var nok for vestjyderne til at blive i ligaen, hvor holdet nu skal i gang med nedrykningsspillet.

I den sjove ende af tabellen slutter GOG som vinder af grundspillet. Aalborg Håndbold bliver nummer to, og de to hold tager derfor to point med over i slutspillet.

TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg bliver henholdsvis nummer tre og fire og tager et enkelt point med til slutspillet.

De fire resterende hold i slutspillet, Sønderjyske, Skanderborg, Skjern og KIF Kolding, får ikke point med videre.

TMS Ringsted skulle bruge en sejr og samtidig håbe på nederlag til Lemvig-Thyborøn, hvis holdet skulle overleve.

Den første del af opgaven bestod Ringsted, da holdet vandt på udebane over Ribe-Esbjerg med 32-30.

Derefter kunne de nervøse håndboldherrer blot vente på, at kampen mellem Lemvig-Thyborøn og Kolding blev færdig, og smilet over sejren forsvandt hurtigt, da det uafgjorte resultat tikkede ind.

GOG kunne nøjes med uafgjort mod Fredericia for at vinde grundspillet. Men fynboerne buldrede videre, som de har gjort det meste af sæsonen. Holdet var foran hele kampen, og det endte med en sejr på 30-26.

Landsholdsspillerne Mathias Gidsel og Emil Jakobsen scorede hver syv mål i kampen for GOG.

Med GOG-sejren havde Aalborg ikke længere mulighed for at nå førstepladsen, men nordjyderne fightede sig til andenpladsen med en sejr på hjemmebane på 34-30 over TTH Holstebro.