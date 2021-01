- Var næsten for nemt

Henrik Møllgaard indrømmer, at han var totalt usikker på holdets styrke, da VM gik i gang, men han er glad for den danske start

Det ville ikke normalt være sådan, men 'normalt' fik corona engang i marts, og netop derfor sidder selv rutinerede landsholdsspillere og fryder sig over to stensikre sejre over håndboldens miniputter i VM-starten.

- Kampen mod Congo var jo ikke en håndboldmæssigt stor oplevelse, men til gengæld er vi jo lykkelige for, hvordan det er gået i forhold til de ting, vi gerne ville have ud af kampen.

- Vi er kommet rigtigt fint ind i turneringen, og jeg kan også mærke oppe på gangen, at stemningen bestemt har løftet sig.

Ordene er Henrik Møllgaards. Han forklarer hvorfor:

- Vi er gået fra det lidt uvisse, hvor vi skulle møde uberegnelige Bahrain i kamp et, og hvor vi inden kampen efter så lang tid fra hinanden ikke helt vidste, hvor vi havde hinanden.

- Jeg kan mærke, at vi er ved at finde os selv, hvilket jo også kommer af, at vi selv mod en dårlig modstander som Congo har spillet igennem for fuld musik, siger han.

Der var nok at se til for Henrik Møllgaard mod DR Congo, hvor Gauthier Mvumbi Thierry trods stor opmærksomhed fra Magnus Saugstrup i denne situation havde held med at score tre gange. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

- Når man fører med 13 ved pausen, så bliver det ofte lidt lala og målbytteri i anden halvleg, og så ender man med en fornemmelse af, at ja… Det var okay, vi var bedre end dem, men vi spildte 20 minutter.

- Det kom vi jo ikke ud med søndag. Det kan godt være, vi ikke ligefrem sidder og griner - men vi ryster lidt på hovedet - fordi det næsten var for nemt, men det skyldes jo, at vi rent faktisk spiller igennem og vinder med 20.

- Du siger, spændingen har løftet sig. Var I nervøse fra start?

- Ikke nødvendigvis alle, men jeg var da spændt på, hvor vi stod, og det ved jeg fra flere, at de også var. Det er sjældent, vi har været… Ikke bange … Men usikre på, hvor vi egentlig stod henne. For den sidste slutrunde var noget juks resultatmæssigt, og vi har næsten ikke været samlet siden.

Danmark vandt kæmpestort, og nu venter Argentina tirsdag aften. Foto: Jonas Ekströmer,TT/Ritzau Scanpix

Henrik Møllgaard husker kun alt for godt, hvordan EM i januar for et år siden endte allerede efter to kampe. Den tredje mod Rusland var ligegyldig. Siden er der skiftet pænt ud i truppen.

- Jeg vil ikke sige, det er et halvt nyt hold, men der er jo kommet nye, afgørende spillere ind på holdet, og andre er væk på grund af bl.a. skader, så vi har da været i tvivl om, hvor vi var henne, når det gjaldt.

- Derfor er vi glade for, at vi er kommet så fint i gang - og at de nye har leveret så flot, som de har.

