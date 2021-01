Ved ikke hvorfor jeg fik den fremragende idé

Henrik Møllgaard stod for et muntert indslag, da han pludselig spillede fløj – og satte Lasse Svan på prøve

Magnus Landin skal have pause i ny og næ, og Henrik Møllgaard har tidligere med pæn succes spillet fløj i angrebet både i Kolding i sin tid og på landsholdet.

Han ligner ikke udpræget en fløjspiller, men det var såmænd ham, der for otte år siden plaffede en afgørende træffer ind fra spids vinkel mod Ungarn, så Danmark ramte VM-semifinalen i Barcelona.

Mod D.R. Congo røg Møllgaard ud i sit fløjvikariat, blev spillet fri, og… Sendte et missil af en aflevering i næverne på en forbløffet Lasse Svan modsat.

Hvad skete der?

- Jeg kunne jo godt se på Morten Olsen, at nu kommer bolden. Så meget har jeg trods alt studeret ham, og vi har jo også fulgt hinanden i mange år og var på U-hold sammen, så jeg kender udmærket hans bevægelser og ved, at nu kommer den ud til fløjen.

- Da jeg så er på vej ind over, kan jeg godt se, at Congos venstre fløj stikker af i håbet om en afbrænder og en nem kontra.

Han havde åbenbart ikke fidus til dig…

- Det ved jeg nu ikke, men de var vel også ivrige efter at få sat nogle streger i kamprapporten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får den fremragende idé at slå den over til Svan – jeg tænker lige pludselig, at hans chance jo er blevet langt bedre end min. Så er det jo det, vi gør… Men Svan var ikke helt indforstået med, at det lige var det, der skulle foregå.

Lasse Svan fik et missil af en aflevering, men den rutinerede ræv fangede kuglen og scorede flot. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

En rutineret ræv som ham bør da kunne se det ske!

- Det skal siges, at når jeg tidligere har været derude, så har jeg faktisk adviseret højrefløjene om, at hvis chancen bliver dårlig, så skal de lige stå klar. Så ryger den bare modsat. Det er bedre, de går på en dårlig chance, end at jeg går på en dårlig chance. Det havde jeg ikke lige fået gjort med Svan.

- Min chance var okay, men han stod lige pludselig SÅ fri, at det gav mening at smide den over til ham. Men lige da jeg kommer i luften, kan jeg godt se, at nu begynder Svan rent faktisk også at løbe hjem… Så jeg bliver nødt til at trykke til, og afleveringen bliver noget hårdere, end jeg egentlig havde forestillet mig. Men det var godt, han fik fat i den og scorede et flot mål.

For otte år siden slog forsvarskæmpen også til fra fløjen i et tæt opgør mod Ungarn i kvartfinalen.

- Det var bare rent hårdt. Da var vi i den lykkelige situation, at Eggert laver udspil til mig på fløjen. Vi er under pres og får hjørnekast, og så er det vist mig, der er ude at hente bolden, og så ender jeg pludselig som fløj. Alt var dumt i situationen, husker Henrik Møllgaard.

- Det blev lidt en dårlig vinkel – men et rigtigt fint mål og et stort øjeblik. Det lukkede kampen.

