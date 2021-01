Velkommen til Kairo - vi tester spillerhotellet

Her skal spillerne bo: Femstjernet luksus på Marriott Hotel, hvor der er masser af plads og mulighed for frisk luft, en dukkert og 27 grader i skyggen

Der er fuld skrald på Faraos store lampe, 27 grader og blå himmel over Kairo herinde på Gezira Island midt i Nilen.

Lydtæppet leveres af den evige brummen fra de mange klimaanlæg og den konstante dytten fra storbyens millioner af biler, der lige her myldrer over 15.maj broen i begge retninger.

Smoggen hænger grå ude i horisonten, men bekymringerne er ikke store i en by, hvor tjeneren betror os, at corona ikke rigtig findes i Egypten, for her skinner solen, og er I tyskere?’

- Schmeichel, Laudrup – Mikkel, jubler han, da vi korrigerer, og så siger han tak, tak, og det gør vi egentlig også…

Ekstra Bladet er landet midt i måske lidt bedaget men dog femstjernet luksus på Marriott Cairo Hotel, hvor det danske landshold sammen med syv andre nationer bliver indkvarteret tirsdag i VM’s store coronaboble.

Der er stort badekar i midten af det utroligt friserede område, hvor træerne er nystudsede, og man sagtens kan indtage en frokost udendørs og såmænd også en sen kop kaffe. Der er pænt lunt i Kairo i disse dage. (Privatfoto)

Det er oplagt, at vi lige ridser situationen op i denne enorme boble inden VM-starten, og vi kan i hvert fald starte med at berolige Morten Olsen og andre spillere, der var bekymrede for, om de kan få frisk luft de næste tre uger:

Der er god plads her på grunden, hvor det oldgamle Gezira Palace stadig troner fornemt i midten af tilbygninger, der har ikke færre end 1064 værelser med altaner. Det indhegnede område er pænt stort, der er kæmpe badekar i midten, og man kan sidde udendørs ved caféborde eller slænge sig i liggestolene.

Foran hotellet holder der foreløbig kun en enkelt ambulance, seks politibiler og en enkelt brandbil. Politichefens Jeep er naturligvis anbragt under blå sejldug, så fuglene ikke skider på taget. Der er lagt koranklodser med kaktus og palmer op mod jerngitteret, og store schæferhunde bombetjekker flittigt ethvert køretøj.

Egyptisk bureaukrati kan noget, og det er ikke så underligt, når alt stadig skal skrives på papir og stemples uden synderlig brug af datakraft, men det funker sgu rent faktisk langt hen ad vejen.

Tror vi.

Udsigt fra 12. etage til 15. maj-broen på et forholdsvis roligt tidspunkt rent trafikalt sidst på formiddagen. Der er noget mere pres på sidst på eftermiddagen. (Privatfoto)

Ekstra Bladet blev sendt ud af København af ingen ringere end Egyptairs destinationschef, der naturligvis i sin tid var playmaker hos Al-Ahly, hvor en vis Hassan Moustafa var skydende bagspiller. Vi har lovet at hilse IHF-præsidenten!

Kufferterne blev omhyggeligt monteret med røde bånd, så vi søndag aften i Kairos lufthavn pludselig sad i en minibus, der fragtede os til Terminal 4, flere papirer, noget kø og to corona-tests, hvor den ikke fik for lidt med først næse- og så en kombineret hals- og næse-javert, der virkelig kløede i nakken. Indefra!

Så afsted til Marriott i hyggeligt selskab med de danske dommere Mads Hansen og Jesper Madsen, der de kommende dage er samlet til dommerseminar på Marriott for at finde ud af, om de skal dømme nøl eller Nil, inden kamplederne bliver sendt ud til aktion i de fire haller.

Det gik i rask trav med politieskorte – en motorcykel foran uden lys og bagest en politibil med fuld udrykning. Det giver ikke nødvendigvis mening, men folk kørte da op på siden for at hilse, og de fik dronning Margrethe-vinket retur.

Mon ikke Nikolaj Jacobsen og spillerne vil nyde at trække lidt frisk luft trods VM-boblen. Kvindelandsholdet havde ikke den mulighed, da de var spærret inde i et vintertungt Herning i december. (Privatfoto)

I Marriotts lobby var der pæn trængsel – ikke mindst af officials. Kort forinden var nyheden om nedlukningen for tilskuere nået frem, og det er nok meget godt.

TV2’s muntre folk fra de tekniske departementer kan i hvert fald fortælle, at gud og hvermand de seneste dage er væltet ind og ud af Cairo Stadium Sports Hall, hvor de er ved at rigge til med studie og korrekt kabelføring.

I hallen har der været alt undtagen håndsprit. Til gengæld kom en glad egypter med en gaffeltruck og spurgte, om han skulle give en hånd med.

Det skulle han ikke.

Summa Summarum: Der er spottet en enkelt støvsuger af mærket Nilfisk – høhø – og Ekstra Bladets afdeling for tjek af spillerhoteller har helt sikkert set væsentligt værre udgaver end Marriott Hotel, hvor værelser, service, omgivelser, mad og formentlig også sikkerhed holder høj klasse.

Det er dog en kendt sag, at europæiske maver kan blive udfordret på disse kanter, og det kan lægge enhver spillertrup ned, når skøn tid bliver til tynd skid.

På disse kanter hedder fænomenet Kairo Quickstep.

Enhver, der har prøvet det, ved hvorfor…

Dropper tilskuere efter massiv kritik

Alt for mange eksperimenter

Landsholdet er undtaget: Kan tage til VM