AARHUS (Ekstra Bladet): Velkommen til VM, Nikolaj Markussen!

Nå, nu er det selvfølgelig Nikolaj Jacobsen, der til syvende og sidst udtager den trup, der skal åbne Boxen i Herning og stjæle guldet. Men den 211,8 cm lange ’Hammer fra Helsinge’ styrkede i hvert fald sin kandidatur på de 23 minutter, han fik lov at spille mod Ukraine.

Danmark vandt en sikker sejr på 30-24 efter 12-12 ved pausen, og skal vi ikke bare være venlige at fastslå, at der var væsentlig forskel på de to halvlege. Der skulle edderhakkeme bankes meget rust af på de første 30 minutter af en kamp, hvor holdet uden nærmere fintælling vel begik i omegnen af en halv snes tekniske fejl.

Dagens store taber: Alexander Lynggaard, hvis makkerskab med Henrik Møllgaard i midterforsvaret fungerede fornemt under tropiske himmelstrøg på Guadeloupe, blev hevet ud efter ti minutter, hvor han nåede at brænde to oplagte og ramme en udvisning.

Henrik Toft fik chancen i stedet, men grundlæggende haltede det meste inden pausen – når man lige ser bort fra Niklas Landin, der længe stod med omkring 50 pct. i redninger - alligevel var de hvid-røde flere gange bagud med to!

Rasmus Lauge knoklede løs og fandt sprækker i det ukrainske forsvar, og Niclas Kirkeløkke, der fører scorelisten på rene mål i ligaen, er fortsat brandvarm.

Nikolaj Jacobsen spruttede af raseri og udstødte talrige fynske eder og forbandelser over de mange fejl, men holdet var som forvandlet i anden halvleg og tordnede forholdsvis hurtigt hen over ukrainerne og i front med fem og seks ved 21-15.

Nikolaj Markussen peb et enkelt missil ind fra et sted oppe under tagkonstruktionen i første halvleg og styrede – som i BSV – overtalsspillet, som Nikolaj Jacobsen indlysende har valgt at kopiere fra det midtjyske søhøjland. Markussen har et vist overblik…

Den lange mand hamrede desuden tre ind i starten af anden halvleg, inden han blev flået ned i et angreb og måtte ud at sunde sig på bænken. Han kom gudskelov på banen igen og scorede såmænd sit femte mål til 30-24.

Nu kunne det bare være nice, hvis han for en gangs skyld ikke render ind i en skade op til en slutrunde!

