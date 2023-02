Vender katastrofe-start til sikker sejr

Aarhus United fik en fantomstart hjemme mod førerholdet Odense Håndbold, men så gik østjyderne helt i stå.

Fra at have været nede med 1-7 kom det fynske mesterhold tilbage og snuppede de to point med en sejr på 30-23.

Odense har ikke tabt en kamp i ligaen siden oktober, hvor det eneste nederlag i nu 19 ligakampe kom i Ikast. Med sejren i Aarhus fører de forsvarende mestre ligaen med fire point ned til Team Esbjerg.

De suveræne fynboer så dog ud til at have glemt alt, hvad der hedder håndboldevner, da der blev fløjtet op i smilets by onsdag aften.

Fejl afløste fejl, mens hjemmeholdet buldrede afsted og kom foran hele 7-1 efter godt ti minutter.

Gæsterne fik stoppet blødningen, og i slutningen af halvlegen gik Aarhus pludselig i stå. Helt og aldeles i stå.

Fra Marielle Martinsen bragte holdet foran 11-7 efter 19 minutter og 20 sekunder, lykkedes det ikke aarhusianerne at score et eneste mål mere i halvlegen.

I stedet blev det til otte fynske scoringer på ti minutter efter et gedigent spillemæssigt kollaps hos Aarhus United. Det tillod Odenses landsholdskeeper Althea Reinhardt at gå til pause med en redningsprocent tæt på 50.

Hjemmeholdet fik gang i målscoringen igen efter pausen, men da var det for sent.

Mestrene var kommet i gear, og østjyderne kom aldrig i nærheden af noget, der mindede om point. Forskellen toppede på otte mål, før Odense slappede lidt af.

Gæsterne kunne samtidig i løbet af halvlegen tillade sig at sprede spilletiden ud, og kun Trine Pedersen og Ayaka Ikehara af markspillerne nåede ikke at komme på måltavlen.

I onsdagens øvrige kampe tog Ikast en forventet sejr over Ajax København, som blev sendt hjem over broerne med et nederlag på 17-29.

Bundholdet Skanderborg fik sæsonens blot tredje sejr, da Sønderjyske blev slået med 32-24.

Horsens tog en overraskende sejr på 29-28 ude over Nykøbing Falster, mens København Håndbold kunne rejse fra Ringkøbing med en sejr på 28-25.