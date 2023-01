Vennen lokker: Kom herned, Simon

Der er rift om Simon Pytlicks stortalent.

Den 22-årige back har brændt VM af med storspil i sin første slutrunde for Danmark, og det har vakt interesse i alle tænkelige storklubber på kontinentet.

Én af de mere oplagte valg, som det ofte er for danske spillere, er Flensburg-Handewitt.

Der er tale om én af Tysklands bedste klubber, den ligger tæt ved den danske grænse, og klubben har i forvejen en stribe spillere, som Pytlick kender usædvanlig godt.

Især venstrefløjen Emil Jakobsen.

De to er ungdomskammerater fra GOG, og de er tilmed værelseskammerater under denne VM-slutrunde.

Simon Pytlick under torsdagens pressemøde Gdansk. Foto: Lars Poulsen

Pytlick følger efter Johan Hansen og Emil Jakobsen ved ankomsten til Polen torsdag eftermiddag. Foto: Lars Poulsen

Adspurgt direkte til interessen for Pytlick, smiler Emil Jakobsen ved tanken om at få vennen tættere på i hverdagen.

Annonce:

- Det kunne det da (være fedt at få ham til Flensborg, red.). Det kunne det helt sikkert. Simon er en klasse-fyr og en af mine bedste kammerater udenfor banen. Og så er han jo min værelseskammerat, fortæller skarpskytten til Ekstra Bladet.

Har gjort det eminent

Derudover råder Flensburg-Handewitt over spillere som Kevin Møller og Lasse Møller, der også er gamle GOG-drenge, mens fynboernes talentfulde stregspiller Lukas Jørgensen, der også er med til VM, er kædet kraftigt sammen med den nordtyske klub.

Emil Jakobsen er ovenud begejstret for den måde, Simon Pytlick har indtaget VM.

- Han har virkelig gjort det eminent. Virkelig – og fået alle til at tabe kæben. Man vidste godt, at han var dygtig, men der var nok ikke mange, der havde regnet med, at han ville gøre det så godt på denne her scene, siger Emil Jakobsen, der selv er i gang med sin fjerde slutrunde for Danmark.

Han har OL-sølv og EM-bronze på cv’et, og så var han slutrunde-debutant for to år siden, da Danmark genvandt verdensmesterskabet i Kairo.

Annonce:

Nu kan han så se sin gode ven gøre ham kunststykket efter. Danmark er blot to kampe fra den historiske bedrift.