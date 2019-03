Verdens bedste Mikkel - nu reagerer han selv

Mikkel Hansen har prøvet det meste i sin karriere, både individuelt og med forskellige hold. Men han hungrer stadig efter mere.

Mandag blev den danske håndboldspiller, som i januar vandt VM-guld med Danmark, kåret som verdens bedste i 2018 af Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Mikkel Hansen kåret til verdens bedste

Det er tredje gang i Hansens karriere, at han modtager den fornemme hæder.

- Man er selvfølgelig stolt af, at andre mennesker anerkender det, man render rundt og laver til hverdag, siger Mikkel Hansen til TV2 Sport.

Men selv om han nu har fået prisen tre gange, har han ikke tænkt sig at gå ned i gear.

- Selvfølgelig vil jeg gerne have mere. Man stopper jo ikke, fordi man har vundet én gang. Om det er personlige titler eller titler med enten klubhold eller landshold gør vel ikke, at man arbejder mindre.

- Det forpligter, og det gør, at man må arbejde endnu hårdere for at leve op til folks forventninger om, at man leverer på et højt niveau hver eneste gang, siger håndboldstjernen.

Mikkel Hansen er blot den anden spiller på herresiden, der opnår kåringen som verdens bedste tre gange.

Holdkammeraten fra Paris Saint-Germain Nikola Karabatic er også tredobbelt modtager af prisen.

Prisen for verdens bedste håndboldspiller er blevet uddelt siden 1988. Den blev dog ikke givet i 1991, 1992, 1993 og 2017.

Mikkel Hansen har tidligere modtaget prisen i 2011 og 2015.

Han er den eneste dansker, der har modtaget prisen på herresiden. Anja Andersen tog prisen hos kvinderne i 1997.

