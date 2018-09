Verdensmester skamroser Danmark

VIBORG (Ekstra Bladet): Olivier Krumbholz har set en del, prøvet en masse og løftet masser af pokaler i de sammenlagt 18 sæsoner, franskmanden har stået i spidsen for Les Blues – senest gaflede han og spillerne overraskende VM-guldet i Tyskland sidste december med en finalesejr over mægtige Norge.

Nu spår den rutinerede coach efter nederlaget torsdag aften i Viborg, at en ny dansk storhedstid kan være på vej.

- Vi var meget dårlige i forsvaret i første halvleg, og du ved jo, at vi generelt plejer at have en meget stærk defensiv. Det blev bedre i anden halvleg. Det andet problem er, at vi manglede kontinuitet i angrebet og havde dårligt samspil med stregspillerne. Det hører også med, at vi mangler otte af de spillere, der var med til at vinde verdensmesterskabet, og det er mange, siger den franske landstræner.

- Jeg håber, vi bliver komplette inden EM i Frankrig. Vi er i starten af vore forberedelser, og der er vi aldrig gode. Vi vil blive bedre og bedre.

Oliver Krumbholz i jubelhumør, da Frankrig sikrede sig VM-titlen sidste år i Tyskland. Nu spår franskmanden, at Danmark kan gå helt til tops ved EM, der for dansk vedkommende starter i Nantes. Foto: AP

For to år siden førte I 14-5 ved pausen i Esbjerg. Hvad synes du om det danske hold i dag?

- Det gør fremskridt, store fremskridt. Holdet har en meget stærk bagkæde med spillere som Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen og Mette Tranborg. Når de tre er inde samtidig, er det svært at dæmme op for, fordi de spiller meget hurtigt og skyder godt.

Ser du et hold, der er klar til at gå langt ved EM i Frankrig?

- Ja, jeg tænker, at nu er tiden kommet for det danske hold til at lave et comeback og få en plads blandt de allerbedste. Danmark har spillerne til det, og holdet er blevet bedre defensivt. Det kan drømme om semifinaler allerede nu!

Klavs Bruun Jørgensen var naturligvis også pænt tilfreds efter 24-21 over Frankrig:

- Hvis jeg ikke er tilfreds, når vi slår verdensmestrene, selv om de mangler et par stykker, så skal man da være et skarn. Jeg hæfter mig ved, at de ting, vi har arbejdet benhårdt på defensivt, virker i dag. Og når vi engang imellem kommer på røven, redder Sandra Toft os lidt og står stærkt derinde.

Krumbholz siger også, at nu har Danmark igen et hold, der kan byde ind i kampen om de sjove placeringer!

- Jaja, men det synes jeg jo også. Vi gjorde det jo allerede i Sverige for to år siden, og sidste år ved VM havde jeg egentlig også langt hen ad vejen en fin fornemmelse, men jeg vidste godt, at optakten var problematisk, fordi vi havde mange småskader og ikke kunne træne så meget, som vi ville, siger landstræneren.

- Så manglede vi også Anne Mette Hansen og Stine Bodholt, og det betyder altså noget. Det forsvarsarbejde, Stine Bodholt leverer i dag, er allerhøjeste klasse.

Anne Mette Hansen er tilbage efter sin korsbåndsskade, og hun er en mærkbar forstærkning i forhold til det landshold, der blev slået ud af kvartfinalen sidste år i Tyskland. Foto: Ernst van Norde

Er det her, hvad du havde forventet, holdet kan præstere?

- Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, for det skal man passe på med. På et eller andet tidspunkt kommer man galt afsted og skal revurdere alle sine forventninger, men jeg VED, de kan spille sådan her, og jeg VED, det er noget, vi har i os.

- Det har vi også vist andre gange, så jeg er ikke overrasket – jeg er bare glad for, at vi ser det nu, og så handler det jo bare om, at vi putter sådan én i baglommen og hæver vores bundniveau. For dem, vi møder, svinger også engang imellem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

