Verdensmester skifter til Viborg

Håndboldkvinderne fra Viborg HK får til sommer tilgang af den nyslåede norske verdensmester Emilie Hovden.

Det oplyser den jyske klub på sin hjemmeside.

Højrefløjen har fået en toårig aftale gældende fra sommeren 2022.

- Vi er stolte over, at vi formår at tiltrække en verdensmester til klubben - og nu har vi jo så to, siger direktør Jørgen Hansen til klubbens hjemmeside, med henvisning til at klubben i forvejen råder over Moa Högdahl.

Den 25-årige nordmand tørner lige nu ud for Storhamar i hjemlandet, hvor hun gør sæsonen færdig inden skiftet til dansk håndbold.

- I Emilie Hovden henter vi en super stærk højrefløj. Vi får en meget kontrastærk og meget afslutningssikker spiller, lyder det fra cheftræner Jakob Vestergaard til klubhjemmesiden.

- Jeg har fået et virkelig godt indtryk af hende. Hun er ambitiøs og ærgerrig. Jeg har fulgt hende i nogle år, og jeg har set, hvordan hun har formået at lægge lag på sit spil.

Hovden var en del af det norske hold, som i december vandt VM-guld i Spanien efter et stort finalecomeback mod Frankrig.

Hun var primært reserve for guldvinderne, men det blev alligevel til tre kampe undervejs i turneringen.

Viborg ligger nummer to i Bambusa Kvindeligaen halvvejs inde i grundspillet.