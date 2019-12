Verdensmestre under pres efter nyt pointtab

Frankrigs håndboldkvinder vandt VM i 2017 og EM i 2018, men holdet er i problemer efter de to første kampe ved dette års VM i Japan.

Der var spænding og høj intensitet til det sidste, da det søndag morgen dansk tid blev 19-19 i en tæt kamp mod Brasilien.

Pointdelingen betyder, at både Frankrig og Brasilien står tilbage med et point for to kampe efter nederlag i åbningskampene. Tre kampe resterer for hvert hold i det indledende gruppespil, hvorfra tre hold går videre.

Begge hold er placeret i samme gruppe som Danmark, der spiller klokken 12.30 mod Sydkorea.

Verdensmestrene fra 2013, Brasilien, startede bedst i første halvleg, men der gik ikke længe, før franskmændene tilspillede sig overtaget i kampen.

Fire scoringer på stribe bragte Frankrig foran 7-4, og de forsvarende verdensmestre gik til pausen foran 10-7.

Generelt viste Brasilien et langt højere niveau end i sydamerikanernes åbningskamp mod Tyskland.

Brasilianerne scorede fire af de første fem mål i anden halvleg og satte franskmændene under stort pres.

En scoring af Brasiliens målvogter Renata Arruda gjorde det til 15-14 i brasiliansk favør, og så tog Frankrigs træner, Olivier Krumbholz, en timeout.

Frankrig tog flere gange føringen, og med godt et minut tilbage fik Alexandra Lacrabere fintet Arruda til den forkerte side i målet.

Scoringen bragte Frankrig på 19-18, men med ti sekunder igen lykkedes det Brasilien at sikre det ene point.