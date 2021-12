Verdensmestrene er færdige

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Hollands forsvarende verdensmestre i kvindehåndbold er ude af VM allerede efter mellemrunden.

Det står klart efter nederlaget mandag på 34-37 til Norge, der går videre til kvartfinalerne sammen med Sverige fra gruppe 2.

Norge vinder gruppen med ni point foran Sverige med otte, mens Hollands syv point ikke rakte til avancement.

Tidligere mandag aften vandt Sverige sin sidste kamp i mellemrunden med 34-30 over Rumænien og lagde sig dermed foreløbigt på førstepladsen med otte point.

Derefter var det Norge og Hollands tur, og da de begge havde syv point inden opgøret, skulle de umiddelbart spille om at følge med Sverige videre til kvartfinalerne.

Men faktisk kunne Norge og Holland spille hinanden videre og sende Sverige ud af turneringen, hvis de spillede uafgjort og minimum scorede 32 gange hver.

Det blev en målrig kamp, og det stod i slutfasen klart, at uafgjort ville sende svenskerne ud, men Norge gjorde alt for at vinde kampen og gav fuld fairplay til svenskerne.

Holland fik ellers en glimrende start på kampen og bragte sig hurtigt foran med 11-5, men stille og roligt fik Norge gang i sit spil og begyndte at æde af forspringet.

Det lykkedes endda at skabe balance i første halvleg, som sluttede 17-17.

Norge tog momentum med ud til anden halvleg, hvor Norge bragte sig foran med 24-20.

Men Holland var slet ikke slået og reducerede til 26-27. Derefter fulgte en lang periode i kampen, hvor holdene skiftede til at score, og Norge vekslede mellem føringer på et og to mål.

Den rytme blev dog brudt i de to sidste minutter, hvor Holland både ramte overligger og stolpe, og i stedet slog Norge sejren fast.

I gruppe 1 sejrede Frankrig med 33-28 over Rusland og vinder dermed gruppen foran netop russerne.

Dermed står det klart, at Norge møder Rusland i kvartfinalen, mens Frankrig tørner sammen med Sverige. Det stod i forvejen klart, at de andre kvartfinaler bliver Danmark-Brasilien og Spanien-Tyskland.