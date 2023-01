Veteranen Karabatic er stadig vigtig for Frankrig

38-årige Nikola Karabatic har de seneste tyve år været blandt verdens bedste håndboldspillere.

Og selv om han nærmer sig 40 år, er han hverken fed eller færdig på den internationale håndboldscene.

For der er gode grunde til, at Karabatic stadig løber rundt med 13-tallet på ryggen for Frankrig.

- Jeg tænker, at han stadig har en rolle, lige som Lasse Svan havde hos Nikolaj Jacobsen. Han er med til at binde tingene sammen og gå forrest, siger Daniel Svensson, som er håndboldekspert på TV 2.

Ifølge Daniel Svensson er den tredobbelte vinder af titlen som verdens bedste håndboldspiller også i høj grad berettiget til spilletid.

Karabatic har nemlig uvurderlig erfaring og rutine, og så kan han stadig være enormt kampafgørende.

- Der findes spillere, som er klogere end ham. Der findes spillere, som er stærkere end ham. Der findes spillere, som er hurtigere end ham. Men kombineret ligger han på et enormt højt niveau. Han ville være den suveræne tikæmper, siger Svensson.

Han forventer ikke at se Karabatic spille 60 minutter i hver VM-kamp.

- Spillet har flyttet sig til at være enormt meget hurtigere med de nye opgiverkast, hvor vi ser de mindre spillere vinde frem, siger Svensson.

- Der kan han godt komme til kort i transitionsfasen både frem og tilbage over banen.

Men det betyder på ingen måde, at den jugoslaviskfødte franskmand onsdag tager hul på sin sidste slutrunde for det franske landshold. Svensson mener, at Karabatic stræber efter et bestemt mål.

- Jeg tror, at OL i 2024 i Paris vejer tungt i hans mindset som den perfekte afslutning på hans karriere, siger han.

- Med det mål for øje tror jeg, at han har et uhørt højt ambitionsniveau, hvor han ikke kommer til at være metaltræt før det. Han prøver at planlægge sit eget exit på hjemmebane til OL.

Om OL i Paris - hvor Karabatic vil være 40 år - bliver den sidste dans i det hele taget på håndboldbanen, er ikke til at sige. Svensson kan godt se ham være en faktor på et klubhold på den anden side af OL.

- Måske ikke på topniveau, hvor han er den mest eksplosive og stærkeste, men han har så meget forståelse og timing i sit spil, at han for de fleste hold - i mindre dosis - stadig vil være en enormt betydningsfuld spiller, siger han.

Karabatic har vundet VM fire gange med Frankrig. Den seneste VM-titel blev vundet i 2017. Siden har Danmark gjort rent bord.

Ved denne VM-slutrunde ser Svensson særligt to hold som større favoritter end Frankrig.

- Jeg har Frankrig til at spille med om medaljer. Jeg har Danmark og Sverige et lille nøk foran samlet set, siger han.

Når Frankrig møder Polen i VM-åbningskampen onsdag, er Nikola Karabatic med ved en VM-slutrunde for niende gang.