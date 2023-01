Veteranen på vej mod historisk rekord

Det ligner en genudsendelse. Danmark mod Spanien i en semifinale. Men det er en ny tvekamp hver gang, og midt i striden står 38-årige Henrik Møllgaard, som kan være med til at skive historie, hvis Danmark gør rent bord og vinder VM for tredje gang i træk. Han er en del af en lille eksklusiv gruppe, som har været med hver gang. Men først skal Spanien sættes til vægs i aftenens VM-semifinale i Gdansk i Polen.

- Det er fjerde semifinale mod Spanien på to år. Er der noget, der kan overraske dig?

- Det er der ikke. Jeg tror heller ikke, vi kan overraske dem. Vi kommer selvfølgelig til at lave lidt småjusteringer. Men der ligger jo så meget i informationsbanken.

Annonce:

- Det bliver i småtingsafdelingen. Men det har også været de små ting, der har afgjort kampene mod Spanien før. Så havde vi noget, der fungerede, og så kom de med løsninger. Så måtte vi ud og opfinde noget nyt.

- I det seneste opgør ved EM, var det dem, der fik det defensive initiativ. De var gode til at få stresset og stoppet vores angrebsspil. Nu glæder jeg mig til at se, om det ikke er os, som kommer med lidt nyt. Nu har vi fået en raket i Simon Pytlick på den anden back, som kan komme til at gøre ondt på dem, hvis de gerne vil gå højt på Mathias Gidsel.

Artiklen fortsætter under billedet...

Henrik Møllgaard, yderst til højre, er dirigenten i det danske forsvar. Foto: Lars Poulsen

Spanien har i flere omgange ved denne slutrunde spillet med to stregspillere. Hvordan kan I løse den udfordring?

- Vi prøvede det jo sådan lige kort mod Kroatien. Det sker en gang imellem, at der er nogen, der får sådan nogle idéer. Vi kommer til at bokse med dem på samme måde, som vi har gjort mod de stærkeste stregspillere. Spanien er jo verdensmestre i stregspil.

Annonce:

- Men vi har også nogen, der godt kan stå fast i jorden. Det bliver hårdt arbejde igen, fordi de har også spillere, som kan noget ude bagfra. Specielt Alex Dujshebaev, som kan finde på hvad som helst.

- Flere af de andre er måske sådan lidt mere stereotype. Man kan godt se, om de vil spille mand-mand, eller om de vil i luften. Hvor Alex, han kan jo nå at ombestemme sig syv gange undervejs. Men det går stærkt. Og han er også deres topscorer. Han er ganske godt kørende. Han er heller ikke meget for at slippe bolden, hvis han kan få lov at skyde selv.

- Du blev skadet undervejs i turneringen i den ene fod. Hvordan ser det ud her før semifinalen?

- Det ser rigtig fint ud. Jeg mærker ikke noget til den. Den er under kærlig behandling hele tiden, og den er godt tapet ind. Hvis der er noget, der er besværliggjort, så er det fordi, den sidder så stramt nu. Men det har jeg også prøvet før. Der er ikke noget, jeg ikke kan. Min fod skal nok holde et par dage mere, siger Henrik Møllgaard, som er dirigenten i det danske forsvar.