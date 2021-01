Jovist har modstanderne hidtil ikke været fra øverste hylde, men ikke desto mindre har det danske landshold i Egypten vist stor styrke og maser af vilje.

Derfor er det også en glad dansk landstræner, der gør status inden tirsdagens gruppefinale mod Argentina.

En danske sejr i det opgør vil sikre de maksimale fire point med til mellemrunden og dermed et rigtig godt afsæt frem mod de afgørende kampe i næste uge.

Vi giver ordet til Nikolaj Jacobsen:

- Selv om vi ikke har mødt to af verdens bedste hold, så synes jeg, vi fortjener ros for at have spillet to gode kampe med højt tempo. Vi har dækket rigtig godt op. Vores målmænd virker skarpe. Kontrafasen ser rigtig god ud.

Landstræneren roser sine målmænd. Her er det Emil Nielsen, der fik en flot VM-debut mod D.R. Congo. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

- Senere i turneringen vil vi selvfølgelig blive presset, og der vil være hold, der begynder at score flere mål imod os, og så vil kontrafasen nok falde lidt igen.

- Men jeg synes, vi har spillet noget rigtig flot håndbold. Vi har været koncentrerede og effektive.

- Mod Congo var det en sjov bagkæde med tre hurtige folk, hvor Morten Olsen kunne ligge og styre de to unge, Mathias Gidsel og Jacob Holm. Der var masser af flot håndbold imellem.

- Ser du det som en fordel, at I har haft to lette modstandere, eller ville du have foretrukket større udfordringer?

- Det er lidt blandet. Hvis vi havde spillet dårligt, ville jeg måske godt have haft, at vi havde mødt nogen bedre hold. Vi kunne have haltet os igennem Bahrainkampen og vundet med fem. Så havde vi stået og snakket lidt om mangler. Og det samme mod Congo. Der kunne vi måske have vundet med ni eller 11 mål, og så var det det.

- Men jeg synes, vi har spillet rigtig godt, og så gør det mig ikke så meget, at modstanderen ikke var så god. Vi er gået fra banen i begge kampe med en god følelse.

Mathias Gidsel er blandt de mange, der har stået for underholdningen: Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritxau Scanpix.

- Mange gange går du fra den slags kampe og er lidt mellemfornøjet. Så siger man, vi vandt, og det var det vigtigste og bla, bla, bla. Og det er da også vigtigt, men her synes jeg, det er vores fortjeneste, at de to hold, vi har mødt, ikke har set bedre ud.

- Vi er kommet godt ud af kampene. Vi har mange spillere, som har fået selvtillid, og der er en god stemning på holdet.

- Og nu er der gruppefinale mod Argentina?

- Det bliver en anden størrelse. Specielt med de tre Simonet-brødre og Ignacio Pizarro på højre back.

- I Diego Simonet har de en af de bedste playmakere i verden, så meget ligger på ham. Han er vanvittigt dygtig, så ham skal vi have lukket ned.

- Det er et typisk sydlandsk/spansk inspireret spil med at skabe overtal og med indspil til stregen. Vi skal nok blive udfordret på fødderne defensivt, og offensivt kommer vi til at møde noget skiftende 5:1-forsvar og et aggressivt 6:0-forsvar.

- Og så har de en erfaren træner i Manuel Cadenas, som har været i Ademar Leon og andre store klubber i Spanien. Han vil nok udfordre os mere taktisk end de to andre hold har gjort, siger Nikolaj Jacobsen.

