Vi satser på at Mikkel spiller hele kampen ...

Respekten for Spanien er enorm før dagens semifinale. Der er så meget rutine på et hold, der godt nok ældes – men alligevel vandt EM-guld sidste år i Sverige. Og også løb med guldet to år tidligere i Kroatien.

Henrik Møllgaard kan dem ind og ud:

- Prøv at høre her! Det er bare et fantastisk mesterskabshold, som mange ofte melder ude, fordi de burde gennemføre et generationsskifte. Folk siger, de måske ikke har de profiler, der lige skal til, og så lykkes det dem alligevel at vinde titler.

Rodrigo Corrales stod et brag af en kamp mod Norge - og så er det nok Perez de Vargas, der står i aften. Han holder imponerende 39 pct. i redninger, mens makkeren 'kun' er noteret for 36 pct. Foto: Khaled Elfigi/AFP/Ritzau Scanpix

Niklas Landin karakteriserer Spanien som det mandskab, hvor udsagnet om, at holdet er stjernen virkelig passer på en prik.

- De har en fantastisk bredde, og det hele bliver skabt på sub-top profiler. Der er jo ikke en eneste af dem, man ville vælge til sit hold, hvis man frit kunne sammensætte sin start-syver. Men de har virkelig mange, der ligger i laget lige under, siger Henrik Møllgaard.

- De har en stærk keeper-duo, flere bagspillere, der bare er rigtigt dygtige, og faktisk er der flere, der byder sig til end tidligere, siger Henrik Møllgaard før aftenens semifinaledrama.

Danmark vs. Spanien i seneste mesterskaber EM 2010: 34-27 (om 5. plads) VM 2011: 28-24 (semifinale) EM 2012: 25-24 (semifinale) OL 2012: 24-23 VM 2013: 19-35 (finale) EM 2014: 31-28 VM 2015: 24-25 (kvartfinale) EM 2016: 27-23 EM 2018: 25-22 Vis mere Luk

Lasse Svan har en slags køreplan:

- Hvis vi skal slå Spanien, skal vi være dygtige til at løse deres forsvar. Vi skal passe godt på bolden i vores angrebsspil. Vi skal spille de ting, vi gerne vil spille og gøre det skarpt. Vi skal sørge for at få de rigtige afslutninger, siger fløjen.

Spanierne jubler som rasende efter sejren over Norge: Foto: Petr David Josek /AFP/Ritzaiu Scanpix

- Kan vi få det og komme hjem og stå med dem i forsvaret, tror jeg, vi har en god chance. Jeg synes ikke de har det mest flydende angrebsspil. De typer, de har, er ikke ligefrem nogen, der indbyder til flydende angrebsspil. Hvis man får styr på det første tryk, de kommer med, bliver det meget individuelle præstationer i deres angrebsspil, siger sjællænderen.

- Og så lidt færre tekniske fejl?

- Lige præcis. Det er tit og ofte løsningen til at vinde håndboldkampe. Man skal undgå de tekniske fejl. Kan vi få det ned på et minimum, synes jeg, vi har gode muligheder.

- Og skulle der komme et straffekast til sidst, så er du klar?

- Ja, men nu satser vi på, at Mikkel er med i hele kampen, så mon ikke han er manden for at tage det, siger Lasse Svan.

