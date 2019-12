- Vi sjaskede fejlene afsted

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Det var med blandede følelser, at Klavs Bruun mødte pressen efter den uafgjorte kamp mod Sydkorea.

På den ene side var han lettet over at få et point med fra opgøret, men omvendt var han også skuffet over, at det ikke blev til fuldt udbytte.

- Vi kom sindssygt flot igen i anden halvleg og har egentlig kampen i hånden. Vi har Højlund i igennem i overtal, da vi fører med to, og så har vi Stine Jørgensen på den sidste, hvor vi også brænder. Det er megaærgerligt.

- Men vi bliver nødt til at glæde os en lille smule over det ene point. Ser vi på vores første halvleg, hvor vi sjasker fejlene afsted og mange af dem var uprovokerede, så er jeg glad og tilfreds med, at vi får løftet os og viser den moral og sammenhold, vi har snakket om.

- Sydkorea er bare ikke noget dårligt hold. De er fandeme gode. Når man står tæt på dernede og fornemme det tempo, de kommer i og den måde de bevæger sig på, så er jeg glad for, at jeg ikke stod inde i det forsvar, for så havde jeg fået en knæskade.

- Men når man ser på den her kamp, så er der rigtigt mange positive momenter, men vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke fik de to point. Vi sad ikke med en fornemmelse af, at vi ikke kunne skabe chancer. Men vi lavede mange dumme fejl, hvor vi gav dem bolden. Ud af de 13 mål de lavede i første halvleg, lavede de kun fire i det stationære spil. Resten er noget, vi forærer dem. Det er bare for dyrt i sådan en kamp. Det kan man ikke tillade sig, siger Klavs Bruun.

En af de spillere som for alvor viste sig frem mod Sydkorea, var Mie Højlund fra Odense.

- Det ene point, vi fik med fra den her kamp, er så vigtigt i det videre forløb, men man sidder også tilbage med en stor skuffelse. Jeg føler, vi taber til os selv i dag. Den første halvleg, vi leverede, gjorde det virkeligt svært for os selv.

- Vi lavede alt for mange tekniske fejl, og vi var alt for lang tid om at omstille os i forsvaret. Vi fik for mange udvisninger, og det gør, at vi hænger bagefter i lange perioder af kampen. Men følelsen er, at vi er et bedre hold, og at vi skulle have gjort det bedre.

- Men vi er også glade for, at vi ikke knækker sammen, da vi var bagud med fire mål. Vi havde kampgejst, og vi kæmpede virkelig for det her point, siger Mie Højlund.

