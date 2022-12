Viaplay lander gigantisk VM-aftale

Vi er vant til at se de store håndboldslutrunder på de landsdækkende tv-stationer.

Men fremover - og en pæn årrække frem - foregår VM-slutrunderne hos Viaplay.

Det meddeler Viaplay Group torsdag.

- Denne milepælsaftale sikrer, at Viaplay vil levere verdens bedste håndbold til mange af sportens største markeder gennem dette årti og frem. Danmark er de regerende verdensmestre for mænd, og de firedobbelte vindere Norge er ubestridte dronninger af kvindespillet. Adskillige kommende IHF-turneringer vil også være hjemmebanebegivenheder for millioner af vores seere, hvilket vil øge den lokale interesse endnu mere. Det er nøglerettigheder, som nu er sikret på lang sigt på Viaplay, siger Peter Nørrelund, Viaplay Group Sports Officer.

Viaplay Group har også haft rettighederne til de seneste VM-turneringer, men man har i Danmark valgt at udlicitere dem til DR og TV 2, ligesom VM i 2023 og 2025 foregår på de landsdækkende kanaler.

Viaplay sikrer sig med aftalen også rettigheder til en stribe ungdoms-VM, VM i strandhåndbold samt IHF's Beach Handball Global Tour.

VM 2023 for mænd spilles i Sverige og Polen i januar. Danmark spiller de indledende gruppekampe i Malmø.

VM 2023 for kvinder spilles i Danmark, Sverige og Norge. Der er ikke trukket lod til turneringen endnu.

VM 2025 for mænd spilles i Danmark, Kroatien og Norge.

VM 2025 for kvinder spilles i Tyskland og Holland.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor VM 2027, 2029 og 2031 skal afvikles.