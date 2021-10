Viborg HK slår Randers klart og blander sig helt fremme

Viborg HK er tilbage på vindersporet efter det seneste nederlag i Herning-Ikast i Bambusa Kvindeligaen.

Fredag aften tog Viborg en sikker udesejr på 36-26 over Randers HK og lægger sig på siden af netop Herning-Ikast med 12 point for 7 kampe. Odense Håndbold fører an med maksimale 14 point efter sejren over Herning-Ikast onsdag.

Randers, der blot har hentet seks point i sæsonen, kom ellers bedst fra start og havde knebne føringer i kampens første del, men 8-7 blev hjemmeholdets sidste føring.

Viborg scorede de næste fire mål og kom på 11-8, og inden første halvleg var færdig, var afstanden vokset til hele 19-13.

Viborg holdt fast i den store føring og gav ikke Randers muligheden for at komme tilbage.

På intet tidspunkt førte Viborg med mindre end fem mål, og da Maria Fisker efter en kontra scorede til 28-19 med et kvarter tilbage, var det blot et spørgsmål om sejrens størrelse, og den blev altså på ti mål.

Kristina Jørgensen og Line Haugsted førte an med hver seks mål for Viborg, mens Mai Kragballe scorede otte gange for Randers.

I den anden kamp fredag aften vandt Silkeborg-Voel ude over Ringkøbing med 26-24 efter 14-12 ved pausen.

Ann Grete Nørgaard spillede en hovedrolle i sejren med sine ni mål på ti forsøg.