Viborg HK vinder topkamp

Viborg HK står fortsat noteret for lutter sejre i Bambusa Kvindeligaen.

Torsdag aften vandt de grønblusede spillere den sjette ligakamp af seks mulige, da Herning-Ikast blev besejret med 29-26 i den jyske håndboldklassiker.

For gæsterne var der tale om sæsonens første nederlag, efter at holdet også havde lagt ud med fem sejre i de første fem spillerunder.

De midtjyske rivaler har i 1990'erne og 00'erne spillet mange kampe om medaljer mod hinanden, men de seneste fem sæsoner har andre hold taget sig af DM-guldet. Herning-Ikast har tidligere været kendt som Ikast fS, Ikast-Brande, Ikast-Bording og FC Midtjylland.

Torsdag var Viborg foran i det meste af første halvleg, men ved pausen var stillingen 14-14.

I Viborg-målet havde Anna Kristensen spillet en overbevisende halvleg, men hun havde dog haft noget vanskeligt ved at håndtere gæsternes Stine Skogrand. Nordmanden scorede otte gange i første halvleg og yderligere to gange efter pausen.

På trods af Skogrands ti fuldtræffere løb Viborg med begge point.

Gæsterne ramte en skidt periode i anden halvleg med mange uprovokerede fejl, og det udnyttede Viborg-spillerne koldblodigt. På måltavlen gik hjemmeholdet fra 17-17 efter 37 minutter til 26-19 efter 46 minutter.

Siden var det Viborg, som kom i problemer, og forspringet nåede at skrumpe til to mål, men i de sidste minutter var Viborg skarpest og afværgede gæsternes forsøg på et comeback.