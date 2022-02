Viborg sikrer europæisk gruppesejr

Viborg HK sikrede sig onsdag det bedst mulige udgangspunkt før kvartfinalerne i European League.

En stensikker sejr på 31-20 hjemme over SCM Ramnicu Valcea fra Rumænien betyder, at de danske håndboldkvinder før sidste spillerunde ikke kan blive skubbet væk fra førstepladsen.

I kvartfinalen venter nummer to fra gruppe C, hvor Herning-Ikast allerede er gået videre som suveræn gruppevinder.

For at gøre deres landsmænd kunsten efter skulle Viborg have to point hjemme i Vibocold Arena.

Bare tre dage forinden havde de to hold spillet uafgjort i Rumænien, men tirsdag var der klasseforskel mellem holdene.

Viborg stormede afsted og kom på 4-0, før rumænerne fandt nettet for første gang.

Det skyldtes ikke mindst en imponerende indsats af målvogter Anna Kristensen, mens der ikke var de store problemer med at score på gæsternes keeper.

Valceas norske træner, Bent Dahl, tog en tidlig timeout, og det brød tilsyneladende Viborgs rytme en smule.

I hvert fald begyndte fejlene af regne ned over Viborg-holdet, og Valcea slog igen.

Gæsterne kom på 5-6 og 6-7, men så tog Viborg igen taktstokken og viste sit niveau.

Med Viborg som afsender på otte af første halvlegs sidste ti mål var der reelt ikke den store tvivl om sejren, da spillerne gik til pause.

Og forskellen blev ikke mindre i starten af anden halvleg, hvor landsholdsspilleren Kristina Jørgensen lagde ud med at banke føringen yderligere i vejret.

Viborg-angrebet var langtfra perfekt, og der blev nu brændt en del chancer på rumænernes målvogter.

Men med et forspring på 11 mål var der plads til, at gæsterne spiste lidt af forspringet, før sejren alligevel endte med at blive på 11 mål.

Mens Viborg er videre som gruppevinder, er Valcea sikker på andenpladsen.

På lørdag lukker Viborg gruppespillet med en betydningsløs hjemmekamp mod franske Chambray Touraine.