Viborg tromler over NFH og booker semifinaleplads

Selv om der mangler en enkelt spillerunde i Bambusa Kvindeligaens slutspilsgrupper, er alle fire semifinalister nu fundet.

Onsdag aften snuppede Viborg HK en sikker sejr hjemme over Nykøbing Falster i et opgør, der stort set var en direkte duel om en semifinaleplads. Viborg vandt fortjent med 28-22 efter at have ført med fem mål ved pausen.

Landsholdsspilleren Kristina Jørgensen var i hopla for hjemmeholdet, og den høje bagspiller blev noteret for 12 mål.

I semifinalen venter et opgør mod Team Esbjerg, der onsdag sikrede sejren i den anden slutspilsgruppe ved hjemme at slå Horsens med 34-27. Den anden semifinaleserie bliver en duel mellem Odense og Herning-Ikast.

Nykøbing Falster-træner Jakob Larsen ærgrer sig over, at semifinalerne bliver uden hans hold.

- Det er en kæmpe skuffelse for os, at vi ikke kommer i semifinalerne. Vi kom ind til slutspillet uden at få point med over, og vi vidste, at der ventede os en kæmpe opgave.

- Vi har gjort det godt, og det var ikke i dag, at vi smed semifinalen. Det gjorde vi hjemme mod Odense, hvor vi kunne have vundet, for så havde vi stadig haft en chance mere, selv om vi havde tabt i dag, siger træneren.

Han forventer, at hans hold er endnu mere konkurrencedygtigt i næste sæson.

- Når vi lige får sundet os, så har det egentlig været et par fine måneder. Vi har spillet noget syv mod seks-spil, der har rykket os tættere på top-4. Det glæder mig, at vi har udviklet holdet, og det lover godt for fremtiden, siger NFH-træneren.

I Viborg var falstringerne mødt op med stort gåpåmod, og i begyndelsen af opgøret så der ud til at være mest bid i gæsternes spil. Holdet var tvunget til at vinde i Viborg, og det kunne ses på indstillingen, om end det langtfra rakte til point.

Midtvejs i halvlegen fik Viborg dog en lille overhånd på måltavlen ved at straffe udeholdets fejl hårdt, og den tendens fortsatte halvlegen ud.

Med fire mål i træk i halvlegens sidste fire minutter sørgede de grønblusede for en komfortabel pauseføring på 16-11.

Anden halvleg var jævnbyrdig, men det kunne udeholdet ikke bruge til alverden. Det lykkedes nemlig aldrig for alvor at komme i gang med at barbere Viborgs forspring ned, og derfor mistede kampen en smule nerve i slutfasen.

Landsholdsspilleren Line Haugsted kalder det for en sikker sejr.

- Vi stod godt i forsvaret, og vi lukkede kun 22 mål ind, mens vi selv var gode på kontra. Og så spillede 'Kris' (Kristina Jørgensen, red.) en sindssygt god kamp, så der er mange gode forklaringer på, at vi vandt, siger Haugsted.

I toppen af samme slutspilsgruppe understregede Odense Håndbold sin suverænitet ved at vinde 30-24 hjemme over København Håndbold.

Fynboerne står noteret for lutter sejre i slutspillet og har vundet gruppen. Derfor står der intet på spil, når Odense og Viborg mødes i gruppens sidste spillerunde.