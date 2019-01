Viborgs brandslukker får treårig forlængelse

Træneren for Viborg HK hedder også i de kommende sæsoner Jakob Vestergaard.

Således oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse, at Vestergaard har fået forlænget sin kontrakt, så den nu strækker sig til sommeren 2022.

Vestergaard overtog holdet i september, da Allan Heine blev fyret efter en skidt sæsonstart. Siden er Viborg kommet på bedre kurs i HTH Ligaen.

Vestergaard ser spændende perspektiver for projektet.

- Vi har fået flyttet det godt de seneste par måneder, og jeg tror på, at jeg kan være med til at flytte Viborg HK videre i den udvikling.

- Da Henrik Dahl (direktør, red.) tog fat i mig, havde jeg allerede en god fornemmelse i maven, så det var forholdsvis let at blive enige om, at det skulle være det, siger Jakob Vestergaard.

Også direktør Henrik Dahl er glad for den nye aftale.

- Vi har brugt den seneste tid på at overveje, hvilken retning vi skulle gå i, men har hurtigt indset, at vi sidder med den perfekte kandidat på pladsen allerede.

- Derfor er jeg glad for, at vi har fået en længerevarende aftale på plads med Jakob. Da vi lavede aftalen med Jakob tidligere på denne sæson, var det med et håb om, at vi kunne forlænge yderligere.

- Det har de seneste måneders flotte resultater og store arbejde blot styrket vores tro på, er det rigtige for Viborg HK.

Viborg har under Vestergaards ledelse hentet 14 point i ni kampe inden ligakampen mod Aarhus United onsdag aften.

