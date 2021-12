Vielen bank: Tyskland fik prygl

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Vielen Bank!

Tyskland kunne heller ikke give de danske krigere kamp til stregen, og Danmark vandt efter lidt indledende slinger i valsen fredag mod Tjekkiet, en ny overbevisende og stensikker sejr søndag aften. Tyskland blev sendt i bad med cifrene 32-16 efter13-8 ved pausen.

Danmark skal nu møde Brasilien i kvartfinalen på tirsdag.

Det skulle have været den helt store udfordring for de nye jernhårde ladies, men Tyskland blev pryglet uden nåde, krøllet sammen og sendt over i containeren med totalt overkørte modstandere ved dette VM.

Althea Reinhardt stod forrygende forleden mod Ungarn, Sandra Toft var blændende mod Tjekkiet, og så faldt valget selvfølgelig på Althea Reinhardt mod tyskerne – og hun overgik sig selv og kollegaen i en forrygende demonstration af blitz-reaktioner og solid placeringskunst inde i målet.

Falstringen drev de tyske skytter og fløje til vanvid på en dag, da det danske forsvar igen var bundsolidt, og modstanderne også virkede pænt lammede på forhånd. De lavede at hav af fejl fra start, som kostede rappe danske kontrascoringer – og når de efter en masse spillen sidelæns fik fyret af, så stod deres plageånd parat til at plukke forsøgene.

11 redninger alene inden pausen siger en del om germanernes udfordringer og sætter samtidig to tommetykke streger under det, Jesper Jensen allerede efter en testkamp i Frederikshavn sagde til Ekstra Bladet: Danmark råder over et af verdens stærkeste keeperpar.

Efter de seneste bravurnumre og opvisninger kan man roligt stramme den til, at Sandra Toft og Althea Reinhardt netop nu i disse heftige VM-dage ganske enkelt ER verdens stærkeste duo, når det handler om at plukke klistrede kanonkugler og plukke selvværdet ud af enhver skytte på denne klode.

Tyskland forsøgte at bremse det danske eksprestog med et relativt offensivt forsvar, og Mie Højlund sagde naturligvis tak for de mange åbne invitationer til at udfordre mand/mand og til at lægge fornuftige bolde til ikke mindst stregspillerne. Mie Højlund ligner ikke én, der er synderligt plaget af en vist nok minimal rift i huden på venstre fod.

Det var derimod værre, at Mia Zschocke (herefter blot Mia …) fem minutter før pausen forsøgte at afmontere Rikke Iversens venstre arm oppe ved skulderen. Stregspilleren skreg smerten ud fra halgulvet, men var gudskelov i stand til at fortsætte sliddet i anden halvleg.

Tyskeren blev til gengæld sendt hjem fra job med et rødt kort, og det kunne hun så efterfølgende dissekere med sin værelsesmakker Silje Brøns, der nu har prøvet, hvad det vil sige som dansker at spille for Tyskland mod en rå overmagt – i hvert fald på håndboldbanen.

Silje Brøns fik faktisk en del spilletid på en dag, da Tyskland skulle bruge ni-et-halvt minut på at score sit første mål i et opgør, hvor Danmark ræsede i front 5-0,10-3, 13-8 ved pausen og førte 19-9 kort inde i anden halvleg og holdt den komfortable 10-måls føring ved 22-12 med et kvarter tilbage af kampen.

Cirkus Althea fortsatte med de akrobatiske sprællerier og opvisningen i målmandskunst inde kassen, som var hun netop tjekket ud af et rumskib fra en fremmed planet for at vise jordboerne, hvordan man indfører lukketid på to gange tre meter.

Danmark slækkede aldrig på grebet og leverede en koncentreret indsats opgøret ud. Der blev sendt nogle kraftige signaler til de kommende modstandere før VM’s knockout-fase – og pumpet fuld tank på tønden med dansk selvtillid!