Vigtig EM-test aflyst

En vigtig forberedelseskamp til håndbold-EM mellem Danmark og Egypten er blevet aflyst.

Opgøret skulle have været spillet i Paris den 9. januar, men på grund af stigende coronasmitte og yderligere restriktioner i Frankrig har det franske håndboldforbund valgt at ændre programmet, hvilket er oplyst på forbundets hjemmeside.

Det går altså udover landstræner Nikolaj Jacobsens tropper, der i første omgang misser en vigtig kamp, hvor han kunne teste taktikker.

Danmark har dog stadig et opgør på forberedelsesprogrammet, da Norge kommer forbi Hillerød den 6. januar, hvor de to lande mødes.

I Paris skulle Norge og Frankrig også have spillet en testkamp den 9. januar, men den bliver heller ikke til noget.

Arbejder på en løsning

Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), oplyser til Ekstra Bladet, at man arbejder på at finde en løsning, så landsholdet stadig kan komme i ilden to gange, inden det for alvor gælder.

Samtidig skal det hele nok gå, hvis ikke det lykkes.

- Det er ikke afgørende, men det er da træls. Sådan er verdenssituationen desværre for tiden. Jeg er først blevet bekendt med det for nylig og har talt med Nikolaj (Jacobsen, red.) om det, så nu kigger vi på, hvordan vi løser det.

- Måske to opgør mod Norge er en mulighed, men alt det ser vi på, fortæller Morten Henriksen.

Mikkel Hansen og co. under OL i Tokyo. Foto: Tariq Mikkel Khan

EM i herrehåndbold løber af stablen den 13. januar. Her skal Danmark krydse klinger med Montenegro i den ungarske by Debrecen.

To dage senere er Slovenien modstanderen, inden Nordmakedonien venter den 17. i det indledende gruppespil.