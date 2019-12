Vil have børn uden at blive gravid

Kristina Kristiansen vil gerne have børn, men vil ikke være gravid. I hvert fald ikke lige nu

Kristina Kristiansen og kæresten bor selv i Valby, og eftersom spillerne i NFH halvdelen af ugen træner i Hafnia-Hallen, kan Mulle faktisk vade fra det ene sted til det andet på nærmest ingen tid.

- Vi har købt vores egen lejlighed, og det er dejligt. Det ligger tæt på, så jeg kan nå morgentræningen her og træne selv bagefter, siger den 30-årige playmaker, der også er begyndt at drømme om at stifte familie.

Hun og partneren har dog i forvejen hunden Pølse!

- Man kan jo altid spille håndbold, selv om man har en kæreste, et barn eller en hund, siger hun.

- Skal du ha' nogen børn?

- Det skal jeg da på et tidspunkt.

- Skal du selv have dem eller din kæreste?

- Det skal min kæreste. Hun skal være den, der er gravid.

- Det er ikke noget for dig?

- Ikke lige i øjeblikket i hvert fald, siger Kristina Kristiansen.

Hun, hund og kæresten får en noget speciel nytårsaften i år. Nykøbing Falster åbner 1. januar kl. 16 anden halvdel af grundspillet.

- Ja, hvad skete der lige der? Jeg ved det heller ikke. Vi skulle have lavet noget andet, men nu har min kæreste, jeg og Pølse besluttet, at vi holder nytårsaften hjemme. Vi hygger og laver raclette, fortæller Mulle.

- Planen var jo heller ikke, at vi skulle drikke, fordi kampen oprindeligt lå 2. januar. Det bliver hyggeligt – og jeg er trods alt glad for, det ikke er 25., vi skal spille. Det ville gå lidt ud over juleaften. Så det er fint.

