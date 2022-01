Vil have EM-kamp aflyst

Danmark har allerede booket en plads til semifinalen ved EM i herrehåndbold, og Sverige har nu muligheden for at følge danskernes fodspor.

Tirsdag aften brager svenskerne nemlig sammen med Norge i den afgørende kamp i mellemrunde. Med en sejr kan vores naboland kvalificere sig til en semifinaleplads.

Men på den anden side kan Sverige også ryge ud af det helt fine selskab.

For taber svenskerne til Norge, og Spanien vinder deres opgør mod Polen, så har Norge og Spanien sikret sig en plads i semifinalen.

Det vil altså betyde, at Sverige skal spille om femtepladsen. En kamp, som muligvis slet ikke bliver spillet.

Ifølge SVT Sport vil den svenske lejr nemlig forsøge at aflyse placeringskampen.

- Vi kommer til at bede EHF (det europæiske håndboldforbund, red.) om at slippe for at spille den kamp, hvis det sker. Det virker ikke rimeligt at rejse til et nyt land og gå ind i en ny boble for at spille en kamp uden betydning for nogle af holdene, siger pressechefen for det svenske forbund, Daniel Vandor.

Svenskerne kan stadig nå en semifinale. Foto: Vladimir Simicek/Ritzau Scanpix

Har en VM-billet

Placeringskampen ved EM bruges normalt til at uddele en VM-billet. Sverige har dog allerede kvalificeret sig til det kommende verdensmesterskab, da nationen er medvært ved slutrunden.

Derfor vil billetten altså gives videre til sjettepladsen, hvis vores naboer vinder den planlagte placeringskamp.

Ligeledes spiller Sverige deres mellemrundekampe i den slovakiske hovedstad, Bratislava. Kvalificerer svenskerne sig til semifinalen, skal de derfor gå ind i en ny corona-boble, da finalerne spilles i ungarnske Budapest.

Det er altså samme beliggenhed, hvor Danmark spiller deres kampe i mellemrunden.