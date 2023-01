Vild dansk aften: Nu spiller de som verdensmestre

Danmark er tilbage!

Troen på guldtriumf nummer tre i rap lever i bedste velgående, og de to semi-skuffende opgør mod Kroatien og USA de seneste dage er trængt godt i baggrunden.

Mandag aften viste Nikolaj Jacobsens stjernebesatte mandskab, hvem der bestemmer, da ellers velspillende og frygtindgydende Egypten blev losset hårdt i pyramiderne og sendt lige i favnen på de svenske værter i en langt fra misundelsesværdig kvartfinale onsdag aften.

30-25 vandt et til tider voldsomt veloplagt dansk hold, hvor a-kæden med Simon Pytlick, Mathias Gidsel, Mikkel Hansen og Magnus Saugstrup var fortryllende ude på banen.

Og det betyder, at Danmark vinder gruppen og dermed møder Ungarn i kvartfinalen onsdag.

Utrolig start

Især indledningen var så hed, at tagspærrerne stadig står og dirrer i Malmö Arena, når disse linjer læses. Det hele fungerede. Det hele!

Måske var det pausen mod USA til de etablerede stjerner, der havde gjort en forskel, men fra første fløjt hang det hele sammen. Forsvaret så mesterligt ud, Landin tog så godt som alt, og i den anden ende scorede Danmark på de ni første afslutninger!

Foto: Lars Poulsen

Johan Hansen, Gidsel, Pytlick, Emil Jakobsen, Saugstrup og Mikkel Hansen scorede næsten efter behag, inden egypterne tog målmanden ud.

Danmark var på 9-3 efter 12 minutter, og enhver kroatisk tro på dansk fiasko var væk.

Der indtraf en form for stilstand i det danske spil de sidste ti minutter. Til dels fordi de to ’nye’ folk, Rasmus Lauge og Niclas Kirkeløkke, havde raget en udvisning til sig hver, og fordi danskerne pludselig begyndte at brænde. Egypten fik scoret fire i træk og kunne gå til pause kun bagud med fem, hvilket må have været en gigantisk lettelse for dem.

Kritik bragt til skamme

Man har med rette kunne diskutere, om det danske hold har sammensætningen ved dette mesterskab til at gå hele vejen, for især defensiven har haft sine svagheder undervejs. Meget af den kritik blev mandag bragt til skamme, for kan Danmark spille sådan de næste par kampe, er det vist mere et spørgsmål om, hvem der tør stille op, end hvor meget Danmark vinder.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Der var småfejl her og der. Men det var i sandhed småfejl.

Ved 2. halvlegs start kom Magnus Landin i spil, mens der var mere spilletid til Kirkeløkke. Han er kaldt ind som gardering i forsvaret, og i begyndelsen af 2. halvleg så man det særsyn, at Simon Pytlick og Mathias Gidsel måtte dække på yderpositionerne, mens de to fløje, Kirkeløkke og Landin, var trukket ind på treer-positionen.

Vi kan godt komme i tanke om nogle spanske bandeord, og det er bestemt ikke utænkeligt, at Egyptens spanske træner, Roberto García Parrondo, har benyttet et eller to undervejs i opgøret. Så gør det mindre, at ingen kunne høre ham.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Og da Niclas Kirkeløkke efter 41 minutter fulgte op på en egyptisk redning ved at springe ind i feltet, gribe bolden og klaske den i mål til 22-14, var det tid til Volbeat og fællessang, og det lignede en overgang, at selv Parrondo sang med.

Niklas Landin fortsatte efter pausen, som han havde gjort før. Det var primært hans fortjeneste, at egypterne de første ti minutter af 2. halvleg kun scorede to gange. Og da han for gud ved hvilken gang havde reddet en afslutning efter knap 44 minutter, knyttede han næverne og smilede ud mod bænken på en insisterende måde, der indikerede, at selv verdensklasse-målmanden syntes, det var én af de der aftener.

Nikolaj Jacobsen valgte igen at spille relativt smalt. Folk som Jacob Holm, Mads Mensah, Simon Hald og Kevin Møller blev siddende ude på bænken. Men altså…hvis de andre kan stå distancen.

Næste opgave til dem bliver Ungarn onsdag aften i Stockholm. Vi glæder os.