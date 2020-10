Vild familie: Nu er nummer fem klar til landsholdet

AARHUS (Ekstra Bladet): Navnet er Hansen. Toft Hansen!

Det er to tunge efternavne at slæbe rundt på, når René og Henrik er bonet for hhv. 147 og 124 A-landskampe og bl.a. har slæbt guldmedaljer med hjem fra OL, EM og VM.

Læg så lige oveni, at lillebror Allan har spillet såvel Y- som U-landskampe og at lillesøster Jeanette også med venstrenæven har bombet bolde i kassen på ynglingelandsholdet, så er der kun én tilbage i søskendeflokken fra Salling, der ikke har optrådt i rødt og hvidt.

27-årige Majbritt Toft Hansen!

- Jeg er familiens sorte får. Det har jeg altid sagt, fordi jeg er den eneste, der ikke har spillet på landsholdet, siger den 183 cm høje sallingbo smilende i september sol og midlertidigt befriet for mundbind i gårdhaven ved Scandic-hotellet på den aarhusianske Ring 2.

- Nu er det slut med det!

- Haha. Ja, nu kan jeg forhåbentlig snart vinge den af, siger hun og griner.

Majbritt Toft Hansen har jublet, når hendes fire søskende spillede landskampe. I denne weekend er det pludselig hende, der er i familiens - og landstrænerens - fokus. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Majbritt er godt nok med som barselsvikar for de gravide stregspillere Sarah Iversen og Stine Bodholt, men den 27-årige Viborg-spiller kommer altså buldrende direkte ind i Jesper Jensens første landsholdstrup efter at have været under kyndigt opsyn i flere år.

- Jeg har altid haft en stor drøm om at spille i den røde trøje, men jeg var ikke lige forberedt på, at det blev nu. Det er mega fedt. Jeg vidste, jeg var i søgelyset allerede i Aarhus, men jeg vidste også, at jeg ville lægge på, hvis jeg rykkede til Viborg. Chancerne ville være større, siger Majbritt Toft Hansen.

FAMILIE MED MANGE LANDSKAMPE René Toft Hansen (35) 147 A, 39 U, 37 Y Henrik Toft Hansen (33) 124 A, 33 U, 35 Y Allan Toft Hansen (24) 0 A, 2 U, 29 Y Jeanette Toft Hansen (20) 0 A, 0 U, 11 Y Majbritt Toft Hansen (27) 0 A, 0 U, 0 Y Vis mere Luk

Hun har sideløbende med fire sæsoner i Aarhus som delvis amatør uddannet sig til socialpædagog og har siden sidste sommer spillet professionelt i Viborg – og taget vagter i Risskov ved siden af.

Men lige nu er det det barske liv på stregen – som de tre brødre også lever – der fylder alt.

- Hvem ligner du mest af dine storebrødre?

- Det er svært at sige. Jeg har altid været god til at gribe bolde i et højt leje ligesom Henrik, men… Jeg tror, jeg ligner dem begge to lidt. Jeg er ikke så bred, men jeg har højden med mig, og jeg synes primært, jeg har min styrke i forsvaret.

- Fordi du er en ondskabsfuld satan, der godt ka’ li at nive og slå?

- Jamen… Jeg er nok mest fokuseret på, at hvis det ikke går godt i forsvaret, så kommer det heller ikke til at gå godt i angrebet. Forsvaret er min base, og jeg har aldrig være den, der scorede otte mål i hver kamp.

Her er det lillesøster, der er i fokus. Jeanette Toft Hansen sammen med storesøster og brødrene efter en landskamp i april 2017. Jeanette spillede indtil for nylig i Herning-Ikast, men er nu stoppet med håndbold. (Privatfoto)

Søskendeflokken foreviget i Aarhus op til det VM, der endte med at give guld i Boxen i 2019. Allan Toft Hansen (tv) er også en solid kleppert, der spiller i ligaen for Mors-Thy. Han komme altså til at rende ind i favnen på storebror René, der op til denne sæson er vendt hjem til Danmark og Bjerringbro efter flere sæsoner i Kiel, Veszprem og seneste Portugal. (Privatfoto)

- Giver det overhovedet nogen fordele at have de storebrødre, du har?

- Jeg har altid set op til dem. Vi er meget tætte i min søskendeflok, og godt nok flyttede de tidligt hjemmefra, men de har inspireret mig mega meget, siger hun.

- Nu kender jeg via dem mange mennesker i håndboldmiljøet, så det specielle er lige nu, at det er MIG, der er i fokus. Det er helt omvendt, og nu er det ligesom min tid til at shine.

- Det hele er jo en oplevelse for mig, fordi jeg aldrig har været i dette regi før. Bare det at skulle synge nationalsang… Jeg skal bare suge til mig, for selv om jeg er 27, så kommer jeg jo ind som den nye pige i klassen.

- Dukker familien op og hepper?

- Vi har fået fat i lidt billetter. Henrik og dem i Paris kan ikke komme, men lillebror, lillesøster, René og hans familie kommer. Nu er det ham, der skal sidde derude og klappe…

En fin kombi af sine brødre

Jesper Jensen må undvære de gravide stregspillere Stine Bodholt og Sarah Iversen. Det har givet plads til Rikke Iversen og Majbritt Toft Hansen, der bliver testet, når Danmark torsdag møder Norge i Horsens, lørdag spiller mod Montenegro i Randers og søndag slutter af mod Frankrig i Viborg.

- Majbritt har haft en meget stigende kurve, der startede allerede i Aarhus, og nu er hun kommet til Viborg har egentlig bare stille og roligt hævet sit niveau. Jeg har fulgt hende rigtigt meget i år, og det er bare en rigtig, fin stigende formkurve, hun viser, siger landstræneren.

- Så er det selvfølgelig et stort plus, at både hun og Rikke Iversen til hverdag spiller sammen med mange af de andre landsholdsspillere i hver deres klub, og det vil sige, at Majbritt f.eks. jo er vant til at dække ved siden af Line Haugsted og Kristina Jørgensen, der jo også kunne være forsvarsspillere på landsholdet, siger Jesper Jensen.

- Hun har bare et plus der, fordi de har nogle relationer, og når vi i dette regi kun har i alt otte træninger frem mod EM, så der det vigtigt. Derfor får hun noget bonus ved at spille sammen med de andre i klubben.

- Er det primært i forsvaret, du ser hendes styrke?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Hun har jo lige så gode hænder som Henrik, og haha… Det kunne jo være fint at lave en kombi af Renés forsvar og Henriks angreb, men Majbritt er sin egen, og hun gør det virkelig godt. Jeg glæder mig meget til at se hende.