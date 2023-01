Vild lønforskel: Så lidt tjener håndbolddommere

I dag er sport, og alt hvad det indebærer, blevet en stor milliardforretning.

Men der er en verden til forskel på, hvilken sportsgren man er en del af.

Under det igangværende VM i Sverige og Polen er der kommet øget fokus på dommerne, efter en matchfixingskandale har chokeret håndboldverdenen.

Og er man ude efter at tjene store penge, kan med fordel kigge på fodbold - og langt væk fra håndbold.

Stor forskel

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der kæmpestor forskel på lønnen i håndbold og fodbold. Eksempelvis tjener en håndbolddommer cirka 20.000-25.000 kroner på at dømme under en slutrunde.

Til sammenligning tjener en fodbolddommer cirka 300.000 kroner for at dømme en slutrunde.

Det er 12 gange så meget som en håndbolddommer, der ligeledes dømmer kampe på topniveau.

Desuden får fodbolddommerne en bonus for blot at blive udvalgt til at dømme slutrunder.

Det er en generel tendens, som ikke kun gælder for de store internationale kampe.

I Champions League indkasserer en håndbolddommer mellem 5000-7000 kroner pr. kamp.

Til sammenligning kan en fodbolddommer se 44.000 kr. tikke ind på kontoen pr. dømt kamp, og det er undtaget diverse bonusser, der kan være forbundet med at dømme fodboldens Champions League.

På nationalt niveau er der også en nævneværdig forskel i lønnen, hvor en fodbolddommer kan tjene 11.000-12.000 kroner pr. kamp, og håndbolddommere tjener 4300 kroner pr. kamp i Danmark.

Mange faktorer

International direktør i Play the Game Jens Sejer Andersen fortæller, at der kan være mange motiver og faktorer, der kan drive topdommere ud i matchfixing.

- Hvis dommerne i håndbold føler, at deres økonomiske udbytte er meget ringere, end hvad andre ved samme begivenhed tilbydes, eller ikke står i rimeligt forhold til de indtægter IHF og EHF får, så kan det være en motivation for at skaffe sig ekstra indtægter.

- Det er meget svært at sammenligne fodbold og håndbold i forhold til økonomi, men hvis dommerne ikke føler, at lønnen er rimelig i forhold til arrangementets økonomi, er det jo klart, at lønniveauet kan være en faktor for matchfixing. Men når det er sagt, så er der jo mange faktorer, der spiller ind.

- Der er ganske mange, som sætter alt til side for at få en professionel karriere, men i håndbold rækker lønningerne ikke nødvendigvis til at finansiere et almindeligt familieliv. Derfor er håndbold i en situation, hvor der kan være et incitament til at skaffe sig sine egne penge.

Jens Sejer Andersen siger desuden, at der kan være andre ting i spil for den enkelte dommer, og at man ikke kan udelukke, at dommere kan blive truet eller lokket til det.

- Det handler om at have en kultur, der er transparent, og jeg har en begrundet mistanke om, at det ikke er så transparent i håndboldens organisationer.

Matija Gubica er en af de dommere, der i øjeblikket er mistænkt for matchfixing. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix

Matchfixing

Forleden chokerede en matchfixingskandale håndboldverdenen.

Søndag offentliggjorde TV 2 en hemmeligholdt rapport fra Sportradar, som mistænkeliggør flere håndbolddommere på topniveau og peger på mulig matchfixing.

Ifølge rapporten blev Sportradar kontaktet af flere bettingfirmaer, da der blev spillet store, mistænkelige beløb på, at nogle kampe skulle få et bestemt udfald.

To af dommerparrene, kroatiske Matija Gubica og Boris Milosevic samt makedonske Slave Nikolov og Gjorgji Nachevski, deltager endda ved det igangværende VM i Sverige og Polen.