Vild melding: De to er verdens bedste

Jesper Jensen er en underfundig østjyde, der er vasket grundigt med vestjysk ydmyghed i Skjern og Esbjerg, så når landstræneren uden at hæve stemmen udråber makkerparret Sandra Toft og Althea Reinhardt til verdensklasse - så må der sgu være noget om snakken.

Sandra Toft lukkede butikken inden pausen lørdag, Althea Reinhardt stod hele søndags matineen mod Ukraine, der gav en ny, let storsejr. I Frederikshavn blinkede måltavlen på 35-20 efter 60 minutters ensrettet håndbold.

Kvaliteten af de ukrainske skud var naturligvis ikke altid prangende, men landstræneren er mere end tilfreds med sine to bur-høns.

- Vi ser jo ikke kun på indsatsen i kampene men også på standarden i fire-en-halv dags træning, og der er bare dygtige! Jeg kan jo endda tage Anna O. Kristensen (reserve) med i den del også … Er du sindssyg et niveau, vore målmænd har vist i denne uge.

- Er vi helt deroppe, hvor vi taler verdensklasse?

- Ja! Det er vi.

- Hvem har bedre målmandspar?

- Vi er helt oppe i toppen. Der er nogen, der har lige så gode målmænd. Men hvem skal vi lede efter… Norge, måske. Så er jeg med på, at der kun er en af målmændene der kan stå ad gangen, men om vi er nummer et, to eller tre, det afhænger af dagen, siger Jesper Jensen.

Althea Reinhardt labber naturligvis rosen i sig:

- Jeg stod en okay kamp. Jeg er fint tilfreds, og der vil altid være nogle bolde, man gerne ville have taget. Det handler meget om at holde koncentrationen oppe i den slags kampe.

- Jesper Jensen siger, at du og Sandra er et af de bedste målmandspar i verden. Er du enig?

- Jeg synes bestemt, vi sammen er steget i niveau, men det er da fedt at høre det fra sin landstræner, siger falstringen og griner genert.

- Jeg synes, de ser rigtig godt ud, og Sandra og jeg har et virkelig fedt samarbejde. Det er skønt at stå sammen med én, der er så god. Det er bare dejligt.

Sandra Toft skulle have stået anden halvleg, men den plan blev lavet om af endnu ukendte årsager. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Der knytter sig denne søndag så lidt mystik til det faktum, at de to målmænd ikke byttede plads i pausen.

- Øh ja, der blev truffet en beslutning om, at jeg stod hele kampen i dag.

- Traf I den i fællesskab?

- Det er en snak, vi tager med Michael Bruun… Der var lige nogle ting, der gjorde, at jeg fortsatte kampen. Det er noget, jeg ikke skal stå her og forklare.

Mia Rej spillede ikke søndag, men der er ingen grund til alarm, melder landstræneren.

- Hun fik et lille bitte træk i læggen til sidst i kampen i går. Hun spillede videre og var lidt øm, så vi har kørt med livrem og seler princippet så tæt på VM, forklarer Jesper Jensen.

- Og I frygter ikke, den kan få et riv mere?

- Det er i hvert fald ikke noget, vi frygter lidt nu, men derfor kan man jo altid være nervøs. Nej, vi har en god fornemmelse, siger landstræneren.

Mens der aldrig var drama på måltavlen, lykkedes det til gengæld Iryna Prokopiak at smaske Line Haugsted i gulvet efter at have stukket Mie Højlund en kæberasler lørdag. Den slap hun ustraffet fra – søndag gik hun trods alt i rødt for tre udvisninger.

Mie Højlund:

- Jeg følte, den var virkeligt voldsom, men mit raseri overskyggede næsten smerten. Hun rammer mig på højre side af kæben, men det har skubbet sig over i den anden side, så i går kunne jeg ikke åbne munden.

- Så kun suppe med sugerør til aftensmad?

- Det blev en proteinshake, og mere røg der ikke ned. Men der er heldigvis sket meget over natten takket være vores fys.

Line Haugsted fik én på hatten søndag:

- Er du sindssyg, hvor den sad. Jeg har fået rødt kort for mindre. Hun slog mig bare direkte i hovedet. Den sad lige på næsen, så tårerne trillede. Jeg kunne godt mærke, den ikke var brækket, men jeg var nok gået i panik, hvis der havde været blod over det hele.

Trods to lette sejre over den modstander, det med besvær lykkedes at hyre til testkampe, er Jesper Jensen tilfreds med udbyttet, inden truppen tirsdag flyver til Barcelona.

- Ukraine med fuldt hold havde været en god modstander fra laget lige under os, og Ukraine uden tre profiler er to lag under, men igen: Vi kan jo kun gøre det, vi gør – nemlig at cementere den base, som vi går og arbejder med, og det lykkedes vi sgu egentlig meget godt med. Der var lidt for mange tekniske fejl i dag, men ellers har det været fint.