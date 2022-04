Vild oprustning: Aalborg henter ny dansk stjerne

Aalborg Håndbold fortsætter den massive sportslige oprustning til de kommende sæsoner.

Tirsdag meddeler klubben, at landsholdsstregspilleren Simon Hald vender tilbage til klubben, som han i 2018 forlod til fordel for tyske Flensburg-Handewitt.

- Aalborg Håndbold betyder meget for mig, og jeg har selvfølgelig fulgt klubben siden mit skifte. Jeg er imponeret over, hvad de har præsteret de sidste sæsoner, og det glæder jeg mig til at blive en del af, siger Hald til klubbens hjemmeside.

27-årige Hald tager en sæson mere i den tyske storklub, inden han tiltræder i Aalborg på en femårig kontrakt fra sommeren 2023. Inden skiftet til tysk håndbold spillede han mere end 200 kampe for den nordjyske klub.

Med sine 203 centimer rager Hald godt op inde på stregen, hvor han også på det danske landshold er blevet en etableret spiller.

Han har blandt andet været med til at vinde VM i både 2019 og 2021, mens det også er blevet til et tysk mesterskab med Flensburg-Handewitt i 2019.

Simon Hald er seneste navn i den pulje af store navne, som Aalborg Håndbold har skrevet forhåndskontrakt med. (Arkivfoto) Foto: Tibor Illyes/Ritzau Scanpix

I Aalborg bliver han holdkammerat med en lang række velkendte ansigter. Den nordjyske klub er nemlig i gang med en stjerneoprustning til de kommende sæsoner.

Den islandske stjernespiller Aron Pálmarsson har allerede trukket den røde trøje over hovedet, mens Mikkel Hansen lander fra Paris på en kontrakt fra den kommende sæson.

I sidste uge kunne klubben så meddele, at man fra sommeren 2023 også får tilgang af målvogter Niklas Landin. Han er for nylig kåret som verdens bedste for anden gang.

Det er dog ikke kun Aalborg, som kan trække store profiler til.

Tirsdag kunne Bjerringbro-Silkeborg gå ud med nyheden om, at klubben fra sommeren 2023 får landsholdsplaymaker Rasmus Lauge tilbage i folden.