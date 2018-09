Vild udvikling: Ny konkurs-trussel mod storhold

Håndboldklubben KIF Kolding må stadig kæmpe med en dårlig økonomi og en gæld, der gør, at klubben kan ende i skifteretten.

Jyllands-Posten skriver således, at Brøndby Hallen overvejer at begære klubben konkurs, fordi KIF Kolding stadig mangler at betale et beløb på omkring en halv million kroner.

Rigtig lortedag for DR-ekspert: - Det er barske løjer

Avisen har spurgt Kent Magelund, der er borgmester i Brøndby og formand for Brøndby Hallen, om man overvejer en konkursbegæring.

- Ja, det kan man godt forestille sig. Det har været noget rigtig rod med KIF, og vi vil ikke finde os i det mere.

- Vi aftalte på et bestyrelsesmøde i sidste uge, at det snart må få en ende, siger Kent Magelund.

Han oplyser, at man i Brøndby Hallen ikke har hørt fra KIF Kolding i forbindelse med, at klubben er blevet reddet fra et besøg i skifteretten i Kolding som følge af manglende lønudbetalinger til flere tidligere spillere.

Mandag 24. september skulle klubben være mødt i skifteretten, da Håndbold Spiller Foreningen havde begæret klubben konkurs.

Fredag oplyste Brian Stein, der er bestyrelsesformand i KIF Kolding, dog, at parterne havde indgået en aftale, og at konkursbegæringen var trukket tilbage.

KIF Kolding spillede flere hjemmekampe i Brøndby Hallen fra 2012 til 2018 og havde oprindeligt kontrakt frem til 2025.

Håndboldklubben indgik dog ifølge Kent Magelund en aftale om at komme ud af kontrakten mod at skulle betale 750.000 kroner senest i år.

Brian Stein oplyser til avisen, at Brøndby Hallen har ret til de penge, som KIF Kolding skylder, og han appellerer til at finde en løsning, da klubbens advokat er i dialog med Brøndby Hallen.

- Jeg synes, vi skal mødes om det runde bord, så vi sammen kan lave en aftale. Jeg håber ikke, de synes, det er sjovt at mødes i retten. Mon ikke vi kan klare tingene sammen?, siger Brian Stein til Jyllands-Posten.

Se også: Spillere indgår forlig: Redder storklub fra konkurs

Se også: Medie: Dansk storhold undgår konkurs

Se også: Dansk ikon kan få klubben lukket: - Det er uanstændigt