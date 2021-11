Vilde danskere nakker Norge – igen!

Alt kan ske i Trondheim. Rosenborg hentede Nicklas Bendtner - der dog næppe handlede i byens store manufakturforretning GUNNAR REE - man er i gang med at importere stjerner som Sander Sagosen til den nye satsning Kolstad, og så kan et forynget dansk landshold nok engang spille lige op og mere til med de store nordmænd.

Danmark vandt opgøret i Trondheim Spektrum med 31-28 efter 14-13 ved pausen i en tæt kamp, hvor Danmark første gang slog et hul på fire ved 14-10 kort før pausen – blot for at se nordmændene æde tre ind på den balance ved halvtid.

Der blev eksperimenteret flittigt fra begge sider efter pausen, hvor Danmark slog små huller ved 27-24 og 29-25 seks minutter før tid.

Nikolaj Jacobsen stillede uden profiler som Mikkel Hansen, Niklas Landin, Lasse Svan, Henrik Toft Hansen, Mads Mensah og Henrik Møllgaard. Hver især rutinerede specialister på deres felt, og alligevel førte de rød-hvide kampen fra start til slut i et tændt og tæt opgør.

Nicklas Kirkeløkke scorede tre på seks og gjorde et fint comeback - her i duel med norske Simen Holand Pettersen. Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

Det var ind imellem som at se seks omgange bjørnebrydning samtidig, og spillerne fløjtede ind og ud af straffeboksene i et opgør, hvor de tjekkiske dommere såmænd uden at ryste på hænder og kort kunne have deporteret yderligere et par nordmænd for skub fra siderne under danske skytters luftbombardementer.

Jannick Green vendte tilbage til landsholdet to år efter, han forlod gulvet i Malmø skuffet som en havegang efter EM-fiaskoen. Men efter at have fordøjet sommerens skuffelse over ikke at komme til OL – han blev sendt hjem fra lejren med et voldsomt hævet knæ – tog Magdeburg-keeperen chancen og stod stort i den første halvleg, han fik i Trondheim Spektrum, inden OL-keeperen Kevin Møller tog over.

Emil Jakobsen har ikke set voldsomt meget til banen i Flensburg, men fik chancen, da Magnus Landin måtte gå ud en blodig næse, og den unge fynbo knaldede alt ind. Syv træffere på syv forsøg er som regel tæt på godkendt og udløser i hvert fald topkarakter denne våde torsdag i novermber.

Lasse Andersson spillede helt op til Tokyo-standard, stod som under OL stærkt i defensiven og fik også hamret et par missiler ind i kontrafasen, og så var der Michael Damgaard, der bidrog med to træffere, fantastiske assister, en uforståelig udvisning og en lille håndfuld tekniske fejl. Den eksplosive lollik sådan nogenlunde i en nøddeskal, og så viste han rutinen i slutfasen med en kasse og en assist.

Velkommen til de skandinaviske mesterskaber i grimasser. Sander Sagosen i clinch med Nicklas Kirkeløkke og Patrick Wiesmach. Sasgosen scorede 11 gange på 15 forsøg... Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

Og så var der minsandten debut til unge Simon Pytlick, der i hvert fald ikke kan klage over ikke at blive matchet optimalt mod de brølstærke folk fra det høje nord. Den 20-årige leverede en scoring på to forsøg og lidt af hvert – men dækkede såmænd fornuftigt og grundlæggende særdeles lovende takter i forhold til sin fremtid på en plads, der er uhyre godt besat i forvejen.

En af bejlerne hedder f.eks. Mikkel Hansen …

Det var godt nok kun en testkamp, men opgør mellem Danmark og Norge er aldrig ’kun’. Vi slog dem ud af OL i kvartfinalen, vi tog dem i finalen ved VM i Boxen i Herning, og der er formentlig fortsat ingen, de hellere vil pelse end netop os – og så et par svenskere på ski!

Danmark møder lørdag eftermiddag OL-guldvinderne fra Frankrig og søndag Holland.