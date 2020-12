Vilde med de danske EM-darlings

Det danske kvindelandsholds EM-kamp mod Spanien blev den mest sete tv-udsendelse i uge 50 - yderligere to danske kampe er i top-5

De danske tv-seere er vilde med håndboldkvinderne.

Som altid i julemåneden sikrer det danske kvindelandshold TV2 fornemme seertal i december. I snit så 1.222.000 med, da Danmark søndag aften gav Spanien en tur med spanskrøret i Herning.

Det viser tal fra Kanter.

Danmark vandt opgøret 34-24, og selvom der aldrig var spænding om udfaldet, var EM-kampen mod spanierne det mest sete program i uge 50.

TV2 havde en seerandel på 58 pct. under kampen, og seertallet var 1.363.000, da flest så med.

Millionøsen fører: Så meget tjener EM-pigerne

Der er tilsyneladende håndboldfeber i stuerne, og julekalenderne 'Julefeber' på DR1 og 'Juleønsket' på TV2 får begge baghjul af de populære håndboldkvinder.

'Vild med dans' havde lørdag aften 1.084.000 seere, og det gjorde udsendelsen til den næstmest sete i uge 50.

På top-5 er yderligere to kampe fra EM-slutrunden i Herning: Danmark-Frankrig og Danmark-Sverige.

De havde begge over en mio. seere.

Rikke Iversen jubler efter en scoring mod spanierne. Foto: Lars Poulsen

Der er en god chance for, at seertallet fra kampen mod Spanien bliver slået allerede tirsdag.

Her jagter Danmark en semifinaleplads mod et stærkt russisk mandskab.

Jesper Jensens hold er tvunget til at vinde den sidste kamp i mellemrunden for at nå semifinalen, der spilles fredag.

Søndag aften afvikles EM-finalen i Jyske Bank Boxen i Herning.

Ikke langt derfra spillede FC Midtjylland i sidste uge Champions League-fodbold mod Liverpool. Den kamp blev vist på 3+ og trak 220.000 seere og blev dermed uge 50's mest sete kamp.

Du kan læse om EM-kvindernes løn-hierarki lige her ($)

Coronasmitte umuliggør Brøndbys CL-kamp

Historisk hård straf til hooligan

Stjerne med chokmelding: Når jeg er væk, kommer sandheden frem